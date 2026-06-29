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"De telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière"

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Joao Cravinho, l'émissaire de l'Union européenne dans le Sahel, s'est vu annuler tous ses rendez-vous avec les autorités burkinabè. Au micro de Sputnik... 29.06.2026, Sputnik Afrique

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"De telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière" Sputnik Afrique Joao Cravinho, l'émissaire de l'Union européenne dans le Sahel, s'est vu annuler tous ses rendez-vous avec les autorités burkinabè. Au micro de Sputnik, Aboulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a commenté le message envoyé par Ouagadougou à Bruxelles.

Retrouvez également dans cette émission:- Laabidi Naana, analyste politique, sur le même sujet.- Jean-Patient Tsala, journaliste et analyste des questions géopolitiques, sur les enjeux de la coopération transfrontalière entre la RCA et le Cameroun.- Magloire Diop, consultant sportif, sur les performances des sélections africaines à la Coupe du monde de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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