https://fr.sputniknews.africa/20260629/de-telles-declarations-ne-sauraient-etre-acceptees-dune-quelconque-maniere-1087054261.html
"De telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière"
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Joao Cravinho, l'émissaire de l'Union européenne dans le Sahel, s'est vu annuler tous ses rendez-vous avec les autorités burkinabè. Au micro de Sputnik... 29.06.2026, Sputnik Afrique
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"De telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière"
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Joao Cravinho, l'émissaire de l'Union européenne dans le Sahel, s'est vu annuler tous ses rendez-vous avec les autorités burkinabè. Au micro de Sputnik, Aboulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a commenté le message envoyé par Ouagadougou à Bruxelles.
Retrouvez également dans cette émission:- Laabidi Naana, analyste politique, sur le même sujet.- Jean-Patient Tsala, journaliste et analyste des questions géopolitiques, sur les enjeux de la coopération transfrontalière entre la RCA et le Cameroun.- Magloire Diop, consultant sportif, sur les performances des sélections africaines à la Coupe du monde de football.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"De telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière"
Joao Cravinho, l'émissaire de l'Union européenne dans le Sahel, s'est vu annuler tous ses rendez-vous avec les autorités burkinabè. Au micro de Sputnik, Aboulaye Nabaloum, analyste politique burkinabè, a commenté le message envoyé par Ouagadougou à Bruxelles.
"Ces déclarations étaient insupportables pour qui bien connaît le Burkina Faso. L'abnégation des autorités et des populations à lutter contre cette crise-là, de telles déclarations ne sauraient être acceptées d'une quelconque manière possible", a déclaré Abdoulaye Nabaloum au micro de Zone de Contact.
"C'est une énième tentative pour ces Occidentaux et pour le monde impérialiste occidental de façon globale de refuser, de ne pas reconnaître les efforts du peuple, les efforts faits par les autorités. Et nous comprenons leur indignation, parce que le Burkina Faso, malgré cette crise, malgré les difficultés, a su opérer une résilience qui porte déjà des résultats très favorables", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Laabidi Naana, analyste politique, sur le même sujet.
- Jean-Patient Tsala, journaliste et analyste des questions géopolitiques, sur les enjeux de la coopération transfrontalière entre la RCA et le Cameroun.
- Magloire Diop, consultant sportif, sur les performances des sélections africaines à la Coupe du monde de football.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !