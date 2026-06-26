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L'émission au rythme des jeunes qui rêvent, agissent et aspirent au renouveau. Ici, on parle de leurs espoirs, de leurs combats, de leurs projets.
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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"
La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"
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Fêtons le jour de l'Indépendance de Madagascar aux rythmes de cette belle île et en compagnie de la chanteuse malgache Denise! 26.06.2026, Sputnik Afrique
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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"
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Fêtons le jour de l'Indépendance de Madagascar aux rythmes de cette belle île et en compagnie de la chanteuse malgache Denise! Au micro de Pouls, elle se penche sur la créativité incroyable de la jeunesse de son pays qui sait faire beaucoup avec peu.
Au micro de Pouls, elle se penche sur la créativité incroyable de la jeunesse de son pays qui sait faire beaucoup avec peu.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"

09:52 26.06.2026
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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"
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Fêtons le jour de l'Indépendance de Madagascar aux rythmes de cette belle île et en compagnie de la chanteuse malgache Denise!
Au micro de Pouls, elle se penche sur la créativité incroyable de la jeunesse de son pays qui sait faire beaucoup avec peu.

"Madagascar n'est pas musicalement parlant tout à fait très connu. Il nous manque des plateformes, il faut tout chercher et ce n'est pas toujours facile de sortir de cette île, d'élargir. Mais c'est une génération qui se débrouille et qui fait sa part des choses et qui a beaucoup à apporter pour ce monde," explique Denise.

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