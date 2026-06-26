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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut"

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Sputnik Afrique

Fêtons le jour de l'Indépendance de Madagascar aux rythmes de cette belle île et en compagnie de la chanteuse malgache Denise! 26.06.2026, Sputnik Afrique

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La jeune génération malgache doit "prendre toute la place qu'il nous faut" Sputnik Afrique Fêtons le jour de l'Indépendance de Madagascar aux rythmes de cette belle île et en compagnie de la chanteuse malgache Denise! Au micro de Pouls, elle se penche sur la créativité incroyable de la jeunesse de son pays qui sait faire beaucoup avec peu.

Au micro de Pouls, elle se penche sur la créativité incroyable de la jeunesse de son pays qui sait faire beaucoup avec peu.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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