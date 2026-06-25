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Retrait du Niger de la CPI: "L'indépendance n'est pas à négocier"
Retrait du Niger de la CPI: "L'indépendance n'est pas à négocier"
Sputnik Afrique
Le Niger a déposé officiellement sa demande de retrait de la CPI. Celle-ci prendra effet un an après la réception de la notification par le Secrétaire général... 25.06.2026, Sputnik Afrique
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Retrait du Niger de la CPI: "L'indépendance n'est pas à négocier"
Sputnik Afrique
Le Niger a déposé officiellement sa demande de retrait de la CPI. Celle-ci prendra effet un an après la réception de la notification par le Secrétaire général de l'Onu, soit exactement le 18 juin 2027. Pour Sputnik Afrique, Soumana Seydou, juriste et analyste sociopolitique a réagi à cette annonce.
Retrouvez également dans cette émission:- Ahmat Mahamat Hassan, ex-ministre de la justice tchadien, professeur agrégé en droit constitutionnel, politologue et historien sur le même sujet;- Adama Siguiré, membre de la Commission de l’AES, sur la convocation par Ouagadougou de l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE au Burkina Faso;- Serge Henri Kelbé, expert en économie d'énergie, sur les 100 premiers jours du plan de restructuration de la Socadel;Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Retrait du Niger de la CPI: "L'indépendance n'est pas à négocier"
Le Niger a déposé officiellement sa demande de retrait de la CPI. Celle-ci prendra effet un an après la réception de la notification par le Secrétaire général de l'Onu, soit exactement le 18 juin 2027. Pour Sputnik Afrique, Soumana Seydou, juriste et analyste sociopolitique a réagi à cette annonce.
"L'indépendance n'est pas à négocier. L'indépendance-là se cherche. L'indépendance-là, on la cherche. Il ne faut jamais accepter qu'une minorité de communautés nous prenne en otage", a déclaré au micro de Zone de Contact Soumana Seydou"
"Ce sont des instruments organisés, orchestrés par l'impérialisme pour encore garder les États africains dans cette colonisation. Parce qu'en réalité, l'Afrique n'est pas du tout indépendante. Mais les trois pays de l'AES, c'est ça l'indépendance. Parce que personne ne doit s'affirmer à notre place", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Ahmat Mahamat Hassan, ex-ministre de la justice tchadien, professeur agrégé en droit constitutionnel, politologue et historien sur le même sujet;
- Adama Siguiré, membre de la Commission de l’AES, sur la convocation par Ouagadougou de l'ambassadeur chef de la délégation de l'UE au Burkina Faso;
- Serge Henri Kelbé, expert en économie d'énergie, sur les 100 premiers jours du plan de restructuration de la Socadel;
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !