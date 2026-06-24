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Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir"
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Sputnik Afrique
La Coupe du Monde de football a démarré aux Etats-Unis avec quelques sensations déjà réalisées par des sélections africaines. Pour Sputnik Afrique, le... 24.06.2026, Sputnik Afrique
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Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir"
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La Coupe du Monde de football a démarré aux Etats-Unis avec quelques sensations déjà réalisées par des sélections africaines. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Franck Diffo a fait le point sur les chances des équipes africaines de soulever le trophée.
Retrouvez également dans cette émission:- Cyrille Tchamba, écrivain et analyste politique camerounais, sur le sommet international d'Accra pour les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme;- Elhadj Salissou Amadou, acteur de la société civile nigérienne, sur la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir"
La Coupe du Monde de football a démarré aux Etats-Unis avec quelques sensations déjà réalisées par des sélections africaines. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Franck Diffo a fait le point sur les chances des équipes africaines de soulever le trophée.
"C'est des joueurs qui, techniquement, comme on le sent au niveau mondial elle peut aujourd'hui aller accrocher cette place en finale et pourquoi pas remporter la Coupe du Monde, le Maroc mais il va falloir. C'est une très belle formation avec de très bons joueurs, de très belles individualités. Je pense qu'Achraf Hakimi et ses coéquipiers aujourd'hui ont une chance, ils doivent et presque, ils ne l'auront peut-être plus le Maroc. Il faut pouvoir saisir cette chance-là cette année. Je crois que c'est la nation africaine qui est à même d'aller remporter cette Coupe du Monde cette année", a affirmé au micro de Zone de Contact M.Diffo.
"Aujourd'hui, il y a beaucoup de chances. Il y a beaucoup de chances. Je crois que le fait que la Coupe du Monde soit passée à 48 avec la possibilité pour l'Afrique d'aligner 10 places aujourd'hui, 10 équipes dans cette compétition -là, donne beaucoup plus de chances à l'Afrique d'aligner 2 voire 3 sélections en quart de finale", a ajouté le journaliste sportif camerounais sur les chances d'un bon parcours des sélections africaines à la Coupe du Monde.
Retrouvez également dans cette émission:
- Cyrille Tchamba, écrivain et analyste politique camerounais, sur le sommet international d'Accra pour les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme;
- Elhadj Salissou Amadou, acteur de la société civile nigérienne, sur la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !