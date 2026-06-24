https://fr.sputniknews.africa/20260624/mondial-2026-le-maroc-aujourdhui-a-une-chance-ils-doivent-la-saisir-1086919576.html

Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir"

Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir"

Sputnik Afrique

La Coupe du Monde de football a démarré aux Etats-Unis avec quelques sensations déjà réalisées par des sélections africaines. Pour Sputnik Afrique, le... 24.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-24T14:18+0200

2026-06-24T14:18+0200

2026-06-24T14:18+0200

zone de contact

podcasts

football

maroc

tournoi

victoire

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/18/1086919406_0:31:602:370_1920x0_80_0_0_bfee5710a751415b4f849dd540b92b1e.jpg

Mondial 2026: "Le Maroc aujourd'hui a une chance, ils doivent la saisir" Sputnik Afrique La Coupe du Monde de football a démarré aux Etats-Unis avec quelques sensations déjà réalisées par des sélections africaines. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Franck Diffo a fait le point sur les chances des équipes africaines de soulever le trophée.

Retrouvez également dans cette émission:- Cyrille Tchamba, écrivain et analyste politique camerounais, sur le sommet international d'Accra pour les réparations liées à l'esclavage et au colonialisme;- Elhadj Salissou Amadou, acteur de la société civile nigérienne, sur la réouverture de la frontière entre le Bénin et le Niger.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, football, maroc, tournoi, victoire, аудио