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Les dirigeants africains sont-ils en phase avec leurs populations qui aspirent à la souveraineté?

Les dirigeants africains sont-ils en phase avec leurs populations qui aspirent à la souveraineté?

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste malien, revient sur la question de la souveraineté des pays africains, en particulier... 24.06.2026, Sputnik Afrique

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Les dirigeants africains sont-ils en phase avec leurs populations qui aspirent à la souveraineté? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste malien, revient sur la question de la souveraineté des pays africains, en particulier celle des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) - le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Selon Abdoulaye Diallo, les populations africaines réclament de plus en plus leur liberté, leur autonomie et leur autodétermination, car jusqu'à présent, leur indépendance n'était qu'une façade et ils restaient soumis à l'hégémonie des pays occidentaux.Il ajoute que les pays de l'AES, menés par des dirigeants comme Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdourahamane Tchiani au Niger, ont fait le choix audacieux de rompre avec la dépendance néocoloniale française et de revendiquer leur souveraineté. Cela leur a valu des attaques terroristes violentes, car faire tomber le Mali reviendrait à faire tomber tous les pays de l'AES et à maintenir l'Afrique sous l'hégémonie française et occidentale.Le journaliste estime que la solution passe par le renforcement du contre-pouvoir, de la société civile et des mécanismes de responsabilité des dirigeants, ainsi que par une coopération régionale africaine qui conditionne les partenariats internationaux au respect de la souveraineté. Les populations africaines doivent s'organiser et s'impliquer davantage pour exiger de leurs dirigeants qu'ils soient en phase avec leurs aspirations à la souveraineté.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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