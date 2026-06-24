https://fr.sputniknews.africa/20260624/gregoire-ndjaka-sputnik-donne-aux-africains-la-possibilite-de-se-regarder-dans-le-miroir-1086927283.html

Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”

Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”

Sputnik Afrique

À l’heure où l’Afrique aspire à renforcer sa souveraineté informationnelle, la maîtrise des récits devient un enjeu majeur. Sur les ondes de Sputnik Afrique... 24.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-24T17:58+0200

2026-06-24T17:58+0200

2026-06-24T17:58+0200

avenir souverain

podcasts

russie

afrique

sovinformburo

rossiya segodnya

sputnik

ria novosti

médias

médias alternatifs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/18/1086927111_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_cf6b1eceb5de1269ac92ce52513afdb6.png

Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir” Sputnik Afrique À l’heure où l’Afrique aspire à renforcer sa souveraineté informationnelle, la maîtrise des récits devient un enjeu majeur. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un responsable africain évoque la montée des médias alternatifs, la nécessité pour les Africains de raconter leur histoire et les défis d’une information plus équilibrée sur le continent.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Grégoire Ndjaka, directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion, analyse les profondes mutations du paysage médiatique africain à l’occasion du 85e anniversaire du Sovinformburo, ancêtre historique de Rossiya Segodnya et Sputnik.Selon lui, l’intérêt grandissant des publics africains pour Sputnik s’explique avant tout par la volonté croissante des Africains d’accéder à d’autres lectures de l’actualité internationale après des décennies marquées par la domination d’un nombre limité de voix médiatiques.Pour M. Ndjaka, cette diversification des sources d’information participe à une dynamique plus large: celle d’une Afrique qui cherche à reprendre le contrôle de son image, à écrire sa propre histoire et à faire entendre ses réalités sans les filtres ou les préjugés extérieurs.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

russie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Ahmat Tahir Bakhit https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png

podcasts, russie, afrique, sovinformburo, rossiya segodnya, sputnik, ria novosti, médias, médias alternatifs, médias étrangers, communication, union africaine de radiodiffusion (uar), géopolitique, coopération, sputnikpro, panafricanisme, histoire, mémoire, héritage, seconde guerre mondiale, radio, souveraineté, аудио