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Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”
Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”
Sputnik Afrique
À l’heure où l’Afrique aspire à renforcer sa souveraineté informationnelle, la maîtrise des récits devient un enjeu majeur. Sur les ondes de Sputnik Afrique... 24.06.2026, Sputnik Afrique
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Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”
Sputnik Afrique
À l’heure où l’Afrique aspire à renforcer sa souveraineté informationnelle, la maîtrise des récits devient un enjeu majeur. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un responsable africain évoque la montée des médias alternatifs, la nécessité pour les Africains de raconter leur histoire et les défis d’une information plus équilibrée sur le continent.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Grégoire Ndjaka, directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion, analyse les profondes mutations du paysage médiatique africain à l’occasion du 85e anniversaire du Sovinformburo, ancêtre historique de Rossiya Segodnya et Sputnik.Selon lui, l’intérêt grandissant des publics africains pour Sputnik s’explique avant tout par la volonté croissante des Africains d’accéder à d’autres lectures de l’actualité internationale après des décennies marquées par la domination d’un nombre limité de voix médiatiques.Pour M. Ndjaka, cette diversification des sources d’information participe à une dynamique plus large: celle d’une Afrique qui cherche à reprendre le contrôle de son image, à écrire sa propre histoire et à faire entendre ses réalités sans les filtres ou les préjugés extérieurs.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
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Grégoire Ndjaka: “Sputnik donne aux Africains la possibilité de se regarder dans le miroir”
À l’heure où l’Afrique aspire à renforcer sa souveraineté informationnelle, la maîtrise des récits devient un enjeu majeur. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un responsable africain évoque la montée des médias alternatifs, la nécessité pour les Africains de raconter leur histoire et les défis d’une information plus équilibrée sur le continent.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Grégoire Ndjaka,
directeur général de l’Union africaine de radiodiffusion, analyse les profondes mutations du paysage médiatique africain à l’occasion du 85e anniversaire du Sovinformburo,
ancêtre historique de Rossiya Segodnya et Sputnik.
Selon lui, l’intérêt grandissant des publics africains pour Sputnik
s’explique avant tout par la volonté croissante des Africains d’accéder à d’autres lectures de l’actualité internationale après des décennies marquées par la domination d’un nombre limité de voix médiatiques.
Pour M. Ndjaka, cette diversification des sources d’information participe à une dynamique plus large: celle d’une Afrique qui cherche à reprendre le contrôle de son image, à écrire sa propre histoire et à faire entendre ses réalités sans les filtres ou les préjugés extérieurs.
“Pendant longtemps, nous avons écouté une seule voix, celle des médias occidentaux. Aujourd’hui, les Africains découvrent qu’un même événement peut être raconté sous plusieurs angles. C’est cela qui est important. L’Afrique a besoin de sa propre voix, d’un regard qui parle de ses réalités telles qu’elles sont. Il faut que les Africains écrivent eux-mêmes leur histoire, qu’ils racontent leur continent sans déformation ni préjugés. Nous ne devons pas seulement écouter ce que les autres disent de nous; nous devons aussi produire nos propres récits, former nos journalistes et construire des médias capables de montrer une Afrique qui travaille, qui évolue et qui se développe”, affirme Grégoire Ndjaka.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify