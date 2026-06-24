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Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation
Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur, fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse les mouvements civilisationnels... 24.06.2026, Sputnik Afrique
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Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation
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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur, fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse les mouvements civilisationnels profonds en cours et l’humanisme proposé par la Russie.
L’opposition civilisationnelle entre la Russie et les élites globalistes est particulièrement visible aujourd’hui, sur fond de guerre sur le front ukrainien, qui s’accompagne d’une volonté d’effacer la culture russe en Occident, au risque de disparaître lui-même :L’un des fossés entre l’Occident et la Russie vient de la conception de l’homme, donc du Monde qui en découle:L’un des instruments de cet effort anticivilisationnel, qui touche tous les pays, réside dans le culte du numérique. Comme l’explique Slobodan Despot:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation
Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur, fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse les mouvements civilisationnels profonds en cours et l’humanisme proposé par la Russie.
L’opposition civilisationnelle entre la Russie et les élites globalistes est particulièrement visible aujourd’hui, sur fond de guerre sur le front ukrainien, qui s’accompagne d’une volonté d’effacer la culture russe en Occident, au risque de disparaître lui-même :
"Quand vous essayez de faire semblant que la Russie n'existe pas, vous faites semblant que le tableau des éléments n'existe pas. Vous faites semblant que la psychologie profonde de l'être humain, qui a été dégagée avec autant de précisions par les auteurs russes au XIXe siècle, n'existe pas (...). L'interaction des deux, c'est ce qui forme notre conscience de ce qu'est l'être humain aujourd'hui. Vous enlevez une partie, ça ne fonctionne plus. Et le fait qu'on veuille enlever une partie, ça veut dire aussi qu'il y a une approche nihiliste de sa propre identité. C'est-à-dire qu'on a perdu conscience de sa propre identité".
L’un des fossés entre l’Occident et la Russie vient de la conception de l’homme, donc du Monde qui en découle:
"La grande différence entre l'Occident
et tout le reste du monde, c'est que l'Occident est une civilisation ou une manière de concevoir l'homme, qui est uniquement basée sur la rationalité. Si vous réduisez l'être humain à un seul de ses paramètres, vous travaillez avec une créature qui est partielle. Et vous essayez de la rendre partielle, pour qu'elle cadre avec vos paramètres. (...) Cette obsession du contrôle, de la rationalisation, de la simplification, c'est ce qu'il y a de plus anti-civilisationnel, à mon avis".
L’un des instruments de cet effort anticivilisationnel, qui touche tous les pays, réside dans le culte du numérique
. Comme l’explique Slobodan Despot:
"Derrière chaque intelligence artificielle, qui parle avec vous, il y a quelqu'un qui l'a conçue, quelqu'un qui l’a financée, quelqu'un qui en est le propriétaire et qui, à travers elle, vous infuse sa vision du monde et ses préceptes de comportement. Parce que c'est plus qu'un outil, c'est une éducation. C'est un procédé de guerre mentale et qu'elle fonctionne ou pas n'est pas important. L'important, c'est qu'elle devienne une partie intégrante et indissociable de vos propres processus de travail ou de vos processus mentaux. C'est comme une injection d'un corps étranger, dont vous ne pouvez plus vous défaire".
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