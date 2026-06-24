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Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation

Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation

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Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur, fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse les mouvements civilisationnels... 24.06.2026, Sputnik Afrique

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Despot: de la guerre des civilisations à la guerre contre la civilisation Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Sans Détour, Slobodan Despot, romancier, éditeur, fondateur-directeur de l’Antipresse, analyse les mouvements civilisationnels profonds en cours et l’humanisme proposé par la Russie.

L’opposition civilisationnelle entre la Russie et les élites globalistes est particulièrement visible aujourd’hui, sur fond de guerre sur le front ukrainien, qui s’accompagne d’une volonté d’effacer la culture russe en Occident, au risque de disparaître lui-même :L’un des fossés entre l’Occident et la Russie vient de la conception de l’homme, donc du Monde qui en découle:L’un des instruments de cet effort anticivilisationnel, qui touche tous les pays, réside dans le culte du numérique. Comme l’explique Slobodan Despot:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict

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