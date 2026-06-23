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"Se passer du pétrole et du gaz russes dans l’UE est une pure folie"

"Se passer du pétrole et du gaz russes dans l’UE est une pure folie"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur de plusieurs livres, expliquent pourquoi les entreprises occidentales... 23.06.2026, Sputnik Afrique

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"Se passer du pétrole et du gaz russes dans l’UE est une pure folie" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Claude Janvier, journaliste et auteur de plusieurs livres, expliquent pourquoi les entreprises occidentales n'hésiteront pas à revenir en Russie pour reconquérir leurs parts de marchés perdues après le début de l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, si le rapport risques/profits est positif.

Claude Janvier affirme que le retour à la normale en Europe est peu probable, estimant que les dirigeants de l’UE, menés par Mme Ursula von der Leyen, entravent délibérément tout accord de paix, notamment en raison des intérêts du complexe militaro-industriel dont les grandes entreprises enregistrent des profits croissants. Il souligne également que, malgré les sanctions, les livraisons de pétrole russe ont atteint un niveau record depuis 2022, ce qui démontre leur inefficacité.Il ajoute que les entreprises finiront par revenir sur le marché russe, guidées par des impératifs économiques, et que les sanctions énergétiques pénalisent les citoyens et les PME européennes, tandis que les États-Unis imposent à l’UE leur énergie à des prix plus élevés.Selon lui, cette politique entraîne:Enfin, Claude Janvier indique que certains industriels européens, notamment en Allemagne, contestent ces choix, tandis que la désindustrialisation de la France s’accentue. Il mentionne aussi que, malgré les multiples paquets de sanctions, celles-ci n’ont pas affaibli la Russie, ce qui traduirait, selon lui, l’embarras des responsables européens face à leurs propres décisions.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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