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‎"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"

‎"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, journaliste malien spécialisé dans les questions politiques et sécuritaires... 23.06.2026, Sputnik Afrique

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‎"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien" Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, journaliste malien spécialisé dans les questions politiques et sécuritaires, revient sur la situation à Bamako, entre guerre de l'information, enjeux de sécurité routière et résilience de l'État malien.

Amadou Diallo affirme que le Mali fait face à une situation sécuritaire difficile, marquée par des attaques sporadiques contre les convois civils et sur les axes routiers, alimentant les inquiétudes et débats au sein de l'opinion publique. Les groupes armés utilisent ces attaques pour faire pression sur le gouvernement et tenter de l'obliger à ouvrir un dialogue, tandis que les forces armées maliennes renforcent progressivement la sécurisation des routes.Il a également ajouté qu’une véritable guerre de l'information fait rage autour de la situation au Mali. Certains médias occidentaux diffusent, selon lui, une vision alarmiste du pays, tandis que les autorités maliennes peinent encore à déployer une communication stratégique capable de répondre efficacement à ces narratifs.Enfin, malgré ces défis, le Mali fait preuve de résilience; les populations sont invitées à rester unies face à cette crise sécuritaire qui s'inscrit dans une guerre géopolitique plus large.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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