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"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"
"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"
Sputnik Afrique
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, journaliste malien spécialisé dans les questions politiques et sécuritaires... 23.06.2026, Sputnik Afrique
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"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"
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Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, journaliste malien spécialisé dans les questions politiques et sécuritaires, revient sur la situation à Bamako, entre guerre de l'information, enjeux de sécurité routière et résilience de l'État malien.
Amadou Diallo affirme que le Mali fait face à une situation sécuritaire difficile, marquée par des attaques sporadiques contre les convois civils et sur les axes routiers, alimentant les inquiétudes et débats au sein de l'opinion publique. Les groupes armés utilisent ces attaques pour faire pression sur le gouvernement et tenter de l'obliger à ouvrir un dialogue, tandis que les forces armées maliennes renforcent progressivement la sécurisation des routes.Il a également ajouté qu’une véritable guerre de l'information fait rage autour de la situation au Mali. Certains médias occidentaux diffusent, selon lui, une vision alarmiste du pays, tandis que les autorités maliennes peinent encore à déployer une communication stratégique capable de répondre efficacement à ces narratifs.Enfin, malgré ces défis, le Mali fait preuve de résilience; les populations sont invitées à rester unies face à cette crise sécuritaire qui s'inscrit dans une guerre géopolitique plus large.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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"Bamako sous pression: guerre de l’information, sécurité routière et résilience de l’État malien"
Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Amadou Diallo, journaliste malien spécialisé dans les questions politiques et sécuritaires, revient sur la situation à Bamako, entre guerre de l'information, enjeux de sécurité routière et résilience de l'État malien.
Amadou Diallo affirme que le Mali fait face à une situation sécuritaire difficile, marquée par des attaques sporadiques contre les convois civils et sur les axes routiers, alimentant les inquiétudes et débats au sein de l'opinion publique. Les groupes armés utilisent ces attaques pour faire pression sur le gouvernement et tenter de l'obliger à ouvrir un dialogue, tandis que les forces armées maliennes renforcent progressivement la sécurisation des routes.
"Je pense que c'est un moyen de pression, une manière de se faire entendre, une manière de maintenir le gouvernement sous pression et d’obliger les autorités à ouvrir le dialogue". Si l’un des protagonistes en arrive à cette stratégie, cela signifie certainement qu’il est en difficulté sur le plan militaire, selon le journaliste.
Il a également ajouté qu’une véritable guerre de l'information fait rage autour de la situation au Mali
. Certains médias occidentaux diffusent, selon lui, une vision alarmiste du pays, tandis que les autorités maliennes peinent encore à déployer une communication stratégique capable de répondre efficacement à ces narratifs.
"L'infobésité - c'est la surcharge informationnelle de l'espace de communication par des informations, la plupart mensongères et la plupart destructrices, pour détourner les gens sur le sujet essentiel. C'est ce qu'ils font. […] . Ils inondent le champ informationnel. Donc, ça c'est une guerre plus dangereuse même que le coup de fusil. Parce que ça crée le traumatisme. Les Maliens qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, qui sont même en Asie, souvent appellent [pour demander:] mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Parce que nous on a l'information, alors que nous-mêmes qui vivons ici, que nous y vivons, nous on est au courant derrière. Bon, et vous voyez, donc, l'impact sur le mental, juste à des centaines de milliers de kilomètres, c'est important. Donc, il nous appartient à nous aussi d'apporter de la réponse."
Enfin, malgré ces défis, le Mali fait preuve de résilience; les populations sont invitées à rester unies face à cette crise sécuritaire qui s'inscrit dans une guerre géopolitique plus large.
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