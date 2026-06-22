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"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger"

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Les recettes pétrolières directes du Niger ont plus que doublé en 2025 et atteint 453,8 milliards de FCFA. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Hamidou... 22.06.2026, Sputnik Afrique

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"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger" Sputnik Afrique Les recettes pétrolières directes du Niger ont plus que doublé en 2025 et atteint 453,8 milliards de FCFA. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, a commenté cette montée en puissance.

Retrouvez également dans cette émission:- Le procès de l'activiste béninois Kémi Séba en Afrique du Sud;- Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement sur les conséquences de la chute des cours mondiaux du cacao pour les pays de la CEMAC;- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur le pacte militaire signé entre le Nigeria et le Cameroun contre les menaces transfrontalières.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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