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"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger"
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Les recettes pétrolières directes du Niger ont plus que doublé en 2025 et atteint 453,8 milliards de FCFA. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Hamidou... 22.06.2026, Sputnik Afrique
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"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger"
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Les recettes pétrolières directes du Niger ont plus que doublé en 2025 et atteint 453,8 milliards de FCFA. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, a commenté cette montée en puissance.
Retrouvez également dans cette émission:- Le procès de l'activiste béninois Kémi Séba en Afrique du Sud;- Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement sur les conséquences de la chute des cours mondiaux du cacao pour les pays de la CEMAC;- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur le pacte militaire signé entre le Nigeria et le Cameroun contre les menaces transfrontalières.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger"
Les recettes pétrolières directes du Niger ont plus que doublé en 2025 et atteint 453,8 milliards de FCFA. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Hamidou, analyste politique nigérien, a commenté cette montée en puissance.
"Le secteur pétrolier, est un maillon important pour l 'économie du Niger. L'assainissement de ce secteur va certainement contribuer beaucoup à l'économie du Niger", a déclaré M.Hamidou au micro de Zone de Contact.
"En ce qui concerne son apport sur le paysan J'allais dire que s'il y a vraiment une gestion rationnelle, il y a des redevances qui seront données aux zones où ce pipeline traverse. Le pipeline traverse 33 communes du Niger. Donc il y a des redevances que ces communes-là vont percevoir et ça va rentrer dans le cadre de l'investissement. Et ça va renforcer le budget de ces communes pour qu'on puisse vraiment avoir une utilisation rationnelle. Par exemple, construire des classes, des points d'eau et améliorer aussi les centres sanitaires. Donc je pense bien que c'est ça le profit du citoyen lambda par rapport à l'exploitation du pétrole", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Le procès de l'activiste béninois Kémi Séba en Afrique du Sud;
- Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement sur les conséquences de la chute des cours mondiaux du cacao pour les pays de la CEMAC;
- Charly Kengne, géostratège camerounais, sur le pacte militaire signé entre le Nigeria et le Cameroun contre les menaces transfrontalières.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !