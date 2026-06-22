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Jeunesse et souveraineté dans l'AES: le rôle des jeunes dans la construction du Sahel de demain?

Jeunesse et souveraineté dans l'AES: le rôle des jeunes dans la construction du Sahel de demain?

Sputnik Afrique

Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Ousmane Diarra, secrétaire général du Conseil régional des jeunes de Ségou, a discuté de... 22.06.2026, Sputnik Afrique

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Jeunesse et souveraineté dans l'AES: quel rôle pour les jeunes dans la construction du Sahel de demain? Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode du podcast Tandem de Sputnik Afrique, Ousmane Diarra, secrétaire général du Conseil régional des jeunes de Ségou, a discuté de l'importance de l'implication de la jeunesse dans la construction de la souveraineté et du développement de l’AES.

Selon notre invité, les jeunes représentent une force majeure pour l'AES et doivent être impliqués dans les prises de décision concernant l'avenir de la région. Et Ousmane Diarra a observé que des avancées se matérialisent rapidement, mais qu'il faut unifier davantage d'initiatives et de structures, notamment une jeunesse unifiée de l'AES et des États partenaires partageant les mêmes frontières, pour consolider cette dynamique.Ousmane Diarra a aussi estimé que les jeunes qui pensent que leur voix n'a pas d'importance se trompent: cette attitude affaiblit leur représentation dans les instances décisionnelles, alors qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes impliqués. Si beaucoup adoptent ce discours, la présence des jeunes là où se prennent les décisions restera insuffisante.La vision de notre invité pour la jeunesse sahélienne dans 10 ans est de la voir occuper des postes clés dans la prise de décision et être au cœur du développement de la région.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

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