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"Deux pays déstabilisés et détruits par l’Occident, devenus des hubs pour les clandestins"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les causes... 22.06.2026, Sputnik Afrique
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"Deux pays déstabilisés et détruits par l’Occident, devenus des hubs pour les clandestins"
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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les causes profondes des événements ayant secoué la capitale de l'Irlande du Nord, Belfast, en lien avec l'immigration. "Ces phénomènes traduisent un mécontentement grandissant et une exaspération profonde".
Me Alain Duflot estime que les épisodes “d’embrasement populaire” en Europe traduisent un mécontentement croissant et une exaspération profonde de populations d’origines diverses. Selon lui, ces tensions se cristallisent autour de l’idée que l’augmentation des flux migratoires serait à l’origine de difficultés quotidiennes telles que les violences, le chômage ou les problèmes de cohésion sociale.Il souligne également que les pays occidentaux seraient arrivés à un point de saturation en matière d’accueil et d’intégration, tandis que le rejet des migrants est alimenté par des discours comme celui du “grand remplacement” et par une peur ancienne de l’étranger. Ce phénomène serait renforcé par plusieurs facteurs:Enfin, Me Alain Duflot considère que l’Occident refuse de reconnaître sa responsabilité dans les dynamiques migratoires actuelles, liées selon lui à l’imposition de son modèle économique et sociétal, notamment dans les pays du Sud. Il cite en exemple la Libye et l’Irak, devenus des points de départ majeurs après leur déstabilisation, et estime que les politiques de fermeture des frontières restent inefficaces.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"Deux pays déstabilisés et détruits par l’Occident, devenus des hubs pour les clandestins"
16:17 22.06.2026 (Mis à jour: 16:23 24.06.2026)
Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Me Alain Duflot, spécialiste en droit européen et international et analyste géopolitique, explique les causes profondes des événements ayant secoué la capitale de l'Irlande du Nord, Belfast, en lien avec l'immigration. "Ces phénomènes traduisent un mécontentement grandissant et une exaspération profonde".
Me Alain Duflot
estime que les épisodes “d’embrasement populaire” en Europe traduisent un mécontentement croissant et une exaspération profonde de populations d’origines diverses. Selon lui, ces tensions se cristallisent autour de l’idée que l’augmentation des flux migratoires
serait à l’origine de difficultés quotidiennes telles que les violences, le chômage ou les problèmes de cohésion sociale.
Il souligne également que les pays occidentaux seraient arrivés à un point de saturation
en matière d’accueil et d’intégration, tandis que le rejet des migrants est alimenté par des discours comme celui du “grand remplacement” et par une peur ancienne de l’étranger. Ce phénomène serait renforcé par plusieurs facteurs:
le développement des moyens de communication et de transport;
le recours des économies occidentales à une main-d’œuvre étrangère bon marché;
une image idéalisée de l’Occident diffusée auprès de populations en difficulté.
Enfin, Me Alain Duflot considère que l’Occident refuse de reconnaître sa responsabilité dans les dynamiques migratoires actuelles, liées selon lui à l’imposition de son modèle économique et sociétal, notamment dans les pays du Sud. Il cite en exemple la Libye et l’Irak, devenus des points de départ majeurs après leur déstabilisation, et estime que les politiques de fermeture des frontières restent inefficaces.
"Deux pays déstabilisés durablement et complètement détruits par l’Occident, dont une part significative par les États-Unis. Ces pays sont devenus des hubs pour les clandestins. Après cela l’Occident, dont au premier rang l’Union européenne, dépense sans compter pour barricader ses frontières sans succès significatifs car la solution n’est pas de se clore mais d’arrêter ce flux", a affirmé l’analyste géopolitique.
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