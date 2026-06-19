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Terrorisme au Sahel: la réintégration des anciens combattants est-elle la clé d’une paix durable?

Terrorisme au Sahel: la réintégration des anciens combattants est-elle la clé d’une paix durable?

Sputnik Afrique

Alors que le Nigeria mise sur la déradicalisation d’anciens membres de Boko Haram, les pays de l’AES développent leurs propres mécanismes de réintégration. Sur... 19.06.2026, Sputnik Afrique

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Terrorisme au Sahel: la réintégration des anciens combattants est-elle la clé d’une paix durable ? Sputnik Afrique Alors que le Nigeria mise sur la déradicalisation de milliers d’anciens membres de Boko Haram, les pays de l’AES développent leurs propres mécanismes de réintégration. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un parlementaire malien estime que la paix durable ne peut reposer sur la seule réponse militaire et plaide pour des solutions adaptées aux réalités du Sahel.

Dans cet épisode d'Avenir Souverain, le Dr Fousseynou Ouattara, vice-président de la Commission sécurité et défense du Conseil national de Transition du Mali, revient sur les défis de la réintégration des anciens combattants dans les pays du Sahel. Alors que le Nigeria revendique la réinsertion de plusieurs milliers d'ex-membres de Boko Haram* grâce à des programmes de déradicalisation, l'expert rappelle que le Mali avait déjà engagé des processus de désarmement, démobilisation et réintégration dès les accords d'Alger de 2015.Selon lui, la principale innovation de l'expérience nigériane réside dans le travail de déradicalisation, un volet longtemps sous-estimé dans les approches sahéliennes. Face à des jeunes parfois enrôlés dès l'adolescence, manipulés idéologiquement ou soumis à des années de conditionnement psychologique, il estime que la réponse ne peut être uniquement militaire.Pour le responsable malien, la reconstruction de la paix passe aussi par la réconciliation nationale, l'accompagnement psychologique, la formation professionnelle et la création de perspectives permettant d'éviter que de nouvelles générations ne tombent dans les réseaux terroristes. Une réflexion qui soulève également la question de la souveraineté des choix sécuritaires et du droit des pays de l'AES à construire leurs propres solutions en fonction de leurs réalités.* Organisation terroriste interdite en Russie► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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