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Ghana: après 16 programmes du FMI, pourquoi la dépendance persiste-t-elle?

Ghana: après 16 programmes du FMI, pourquoi la dépendance persiste-t-elle?

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Le Ghana vient d’achever son seizième programme avec le FMI et affiche des résultats économiques encourageants. Mais pour un économiste algérien, une question... 18.06.2026, Sputnik Afrique

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Ghana: après 16 programmes du FMI, pourquoi la dépendance persiste-t-elle? Sputnik Afrique Le Ghana vient d’achever son seizième programme avec le FMI et affiche des résultats économiques encourageants. Mais pour un économiste algérien, une question essentielle reste posée: comment un pays aussi riche en ressources naturelles peut-il continuer à dépendre des mêmes politiques sans réussir à sortir durablement de l’endettement ?

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Abdelkader Mechdal, enseignant à l’université d’Alger et docteur en sciences économiques, analyse le cas du Ghana, souvent cité comme un modèle de redressement après l’intervention du FMI. Pour lui, le fait que le pays ait dû recourir seize fois à cette institution depuis son indépendance révèle les limites d’un modèle incapable de transformer durablement son économie.Au cours de l’entretien, l’économiste critique les politiques d’austérité associées au FMI. Selon lui, la réduction des dépenses publiques et la priorité donnée aux équilibres budgétaires freinent l’investissement productif et l’industrialisation. Malgré l’amélioration de certains indicateurs, il estime que les économies africaines restent largement dépendantes des exportations de matières premières.L’expert établit également un parallèle avec le Sénégal, où les récentes polémiques sur la dette publique ont relancé le débat sur l’efficacité des mécanismes de surveillance financière.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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