Tribunal contre la Russie ou parodie de justice internationale

"On peut considérer que ça a commencé en février 2014, avec le coup d'État organisé par la CIA, avec le recrutement de gangsters géorgiens qui sont venus tirer dans la foule pour provoquer le coup d'État, et puis ensuite il y a eu une guerre civile, infligée par le pouvoir né de ce coup d’État, organisée par les États-Unis. Et il y a eu toute une série d'exactions, et je pense en particulier à l'incendie de la Maison des Syndicats. Alors lui, c'est un crime! La question de la date du commencement du conflit est très importante, et ce d'autant, et on le voit bien quand dans les échanges, dans la présentation de certains journalistes, ils vous parlent toujours de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, décidée sans provocation. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le droit international, il est quand même un peu plus subtil que ça. Et ce n'est pas nécessairement celui qui organise une intervention militaire qui est le responsable du conflit. Ce n'est pas lui qui l'a déclenché. Et tout le débat est là".