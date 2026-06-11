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Tribunal contre la Russie ou parodie de justice internationale
Tribunal contre la Russie ou parodie de justice internationale
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Dans cette émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, revient sur l’annonce faite de la création par les pays européens d’un tribunal spécial devant... 11.06.2026, Sputnik Afrique
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Tribunal contre la Russie ou parodie de justice internationale
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Dans cette émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, revient sur l’annonce faite de la création par les pays européens d’un tribunal spécial devant condamner la Russie dans le cadre de la guerre atlantiste en Ukraine.
Comme le souligne Régis de Castelnau, la justice internationale pénale tourne aujourd’hui à la farce, comme l’illustre la Cour pénale internationale:Le tribunal instauré par les Européens contre la Russie pour crime d’agression fait remonter sa compétence au début de l’opération militaire spéciale. Ce qui n’est pas anodin, pour Régis de Castelnau, et largement discutable:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Sans Détour.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Spotify – Afripods – Castbox – Pocket Casts – Podcast Addict
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Tribunal contre la Russie ou parodie de justice internationale
Dans cette émission de Sans Détour, Régis de Castelnau, avocat, revient sur l’annonce faite de la création par les pays européens d’un tribunal spécial devant condamner la Russie dans le cadre de la guerre atlantiste en Ukraine.
Comme le souligne Régis de Castelnau, la justice internationale pénale tourne aujourd’hui à la farce, comme l’illustre la Cour pénale internationale:
"Quand je parle de farce, c'est-à-dire que la CPI s'est saisie de la soi-disant déportation des enfants et a émis contre Vladimir Poutine un mandat d'arrêt, alors que la Russie, comme les États-Unis, comme d'autres pays, Israël par exemple, ne reconnaissent pas la compétence de la CPI. Ce qui veut dire que les décisions de la CPI sont sans effet en droit interne russe".
Le tribunal instauré par les Européens contre la Russie pour crime d’agression fait remonter sa compétence au début de l’opération militaire spéciale. Ce qui n’est pas anodin, pour Régis de Castelnau, et largement discutable:
"On peut considérer que ça a commencé en février 2014, avec le coup d'État organisé par la CIA, avec le recrutement de gangsters géorgiens qui sont venus tirer dans la foule pour provoquer le coup d'État, et puis ensuite il y a eu une guerre civile, infligée par le pouvoir né de ce coup d’État, organisée par les États-Unis. Et il y a eu toute une série d'exactions, et je pense en particulier à l'incendie de la Maison des Syndicats. Alors lui, c'est un crime! La question de la date du commencement du conflit est très importante, et ce d'autant, et on le voit bien quand dans les échanges, dans la présentation de certains journalistes, ils vous parlent toujours de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, décidée sans provocation. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le droit international, il est quand même un peu plus subtil que ça. Et ce n'est pas nécessairement celui qui organise une intervention militaire qui est le responsable du conflit. Ce n'est pas lui qui l'a déclenché. Et tout le débat est là".
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