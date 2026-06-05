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Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”

Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”

Sputnik Afrique

Riche en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies, l’Afrique peine pourtant à tirer pleinement profit de... 05.06.2026, Sputnik Afrique

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Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers” Sputnik Afrique Riche en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies, l’Afrique peine pourtant à tirer pleinement profit de ses ressources. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un géologue décrypte les défis de la souveraineté minière et les moyens de transformer cette richesse en levier de développement.

Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Djibril Diallo, ingénieur géologue minier, enseignant-chercheur et président de l’Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, revient sur l’un des plus grands paradoxes économiques du continent africain.Selon lui, l’Afrique dispose d’immenses réserves de minerais stratégiques qui alimentent aujourd’hui les industries les plus avancées du monde, des smartphones aux véhicules électriques, en passant par l’aéronautique et l’intelligence artificielle. Pourtant, faute de transformation locale et de contrôle suffisant des chaînes de valeur, les pays africains continuent d’exporter leurs matières premières à l’état brut avant de racheter, à prix fort, les produits finis fabriqués ailleurs.Pour l’expert malien, les réformes engagées ces dernières années dans plusieurs pays, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, traduisent une prise de conscience grandissante: celle de la nécessité d’asseoir une véritable souveraineté sur les ressources minérales afin qu’elles deviennent enfin un moteur de développement, d’industrialisation et de création de richesse pour les populations africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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