https://fr.sputniknews.africa/20260605/djibril-diallo-nous-vendons-nos-richesses-et-rachetons-les-produits-finis-plus-chers-1086399461.html
Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”
Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”
Sputnik Afrique
Riche en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies, l’Afrique peine pourtant à tirer pleinement profit de... 05.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-05T16:26+0200
2026-06-05T16:26+0200
2026-06-05T16:26+0200
avenir souverain
podcasts
afrique
afrique subsaharienne
alliance des états du sahel (aes)
mali
burkina faso
niger
république démocratique du congo (rdc)
minerais
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/05/1086399603_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_e4f2c9e5e13f2424714cfe7e6492bfe0.png
Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”
Sputnik Afrique
Riche en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies, l’Afrique peine pourtant à tirer pleinement profit de ses ressources. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un géologue décrypte les défis de la souveraineté minière et les moyens de transformer cette richesse en levier de développement.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Djibril Diallo, ingénieur géologue minier, enseignant-chercheur et président de l’Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, revient sur l’un des plus grands paradoxes économiques du continent africain.Selon lui, l’Afrique dispose d’immenses réserves de minerais stratégiques qui alimentent aujourd’hui les industries les plus avancées du monde, des smartphones aux véhicules électriques, en passant par l’aéronautique et l’intelligence artificielle. Pourtant, faute de transformation locale et de contrôle suffisant des chaînes de valeur, les pays africains continuent d’exporter leurs matières premières à l’état brut avant de racheter, à prix fort, les produits finis fabriqués ailleurs.Pour l’expert malien, les réformes engagées ces dernières années dans plusieurs pays, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, traduisent une prise de conscience grandissante: celle de la nécessité d’asseoir une véritable souveraineté sur les ressources minérales afin qu’elles deviennent enfin un moteur de développement, d’industrialisation et de création de richesse pour les populations africaines.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify
afrique
afrique subsaharienne
mali
burkina faso
niger
république démocratique du congo (rdc)
russie
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/05/1086399603_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_c243e867c3bf48c481f5f76bc5372a73.png
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ahmat Tahir Bakhit
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0b/0e/1069228017_0:0:969:968_100x100_80_0_0_d1856068b9e0a7b5279c5730c28a67b6.png
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, alliance des états du sahel (aes), mali, burkina faso, niger, république démocratique du congo (rdc), minerais, ressources naturelles, industrialisation, transformation, richesse, développement, développement durable, matières premières, exploitation, multinationales, pillage, russie, souveraineté, аудио
podcasts, afrique, afrique subsaharienne, alliance des états du sahel (aes), mali, burkina faso, niger, république démocratique du congo (rdc), minerais, ressources naturelles, industrialisation, transformation, richesse, développement, développement durable, matières premières, exploitation, multinationales, pillage, russie, souveraineté, аудио
Djibril Diallo: “Nous vendons nos richesses et rachetons les produits finis plus chers”
Riche en minerais stratégiques indispensables à la transition énergétique et aux nouvelles technologies, l’Afrique peine pourtant à tirer pleinement profit de ses ressources. Sur les ondes de Sputnik Afrique, un géologue décrypte les défis de la souveraineté minière et les moyens de transformer cette richesse en levier de développement.
Dans cet épisode d’Avenir Souverain, Djibril Diallo, ingénieur géologue minier, enseignant-chercheur et président de l’Association pour la promotion et la valorisation des ressources minérales du Mali, revient sur l’un des plus grands paradoxes économiques du continent africain.
Selon lui, l’Afrique dispose d’immenses réserves de minerais stratégiques qui alimentent aujourd’hui les industries les plus avancées du monde, des smartphones aux véhicules électriques, en passant par l’aéronautique et l’intelligence artificielle. Pourtant, faute de transformation
locale et de contrôle suffisant des chaînes de valeur, les pays africains continuent d’exporter leurs matières premières à l’état brut avant de racheter, à prix fort, les produits finis fabriqués ailleurs.
Pour l’expert malien, les réformes engagées ces dernières années dans plusieurs pays, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger, traduisent une prise de conscience grandissante: celle de la nécessité d’asseoir une véritable souveraineté
sur les ressources minérales afin qu’elles deviennent enfin un moteur de développement, d’industrialisation et de création de richesse pour les populations africaines.
“Pendant longtemps, nous avons exporté nos matières premières à l’état brut [...] D’autres les transformaient en produits finis, puis nous revenions les acheter dix ou vingt fois plus cher. Pourtant, ces ressources sont au cœur des technologies que nous utilisons chaque jour. Il est temps que les Africains comprennent que leurs ressources minérales peuvent être un véritable levier de développement et qu’ils asseyent enfin leur souveraineté sur leur exploitation”, estime Djibril Diallo au micro d’Avenir Souverain.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify