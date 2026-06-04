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Analyse des tenants et aboutissants du discours de Sergueï Lavrov sur l'Afrique

Analyse des tenants et aboutissants du discours de Sergueï Lavrov sur l'Afrique

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Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo poursuit son analyse du discours de Sergueï Lavrov et des enjeux... 04.06.2026, Sputnik Afrique

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Analyse des tenants et aboutissants du discours de Sergueï Lavrov sur l'Afrique Sputnik Afrique Dans ce nouvel épisode de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo poursuit son analyse du discours de Sergueï Lavrov et des enjeux géopolitiques qu’il soulève.

Selon Pierre Claver Nkodo, n’ayant pas participé à la colonisation, la Russie est perçue comme une alternative idéologique crédible. Il reprend l’idée exprimée par le ministre Sergueï Lavrov, selon laquelle la Russie soutient un "second réveil" de l’Afrique —un regain de conscience politique et d’autonomie par rapport aux anciennes puissances coloniales— et que cette coopération permet aux États africains de mieux affirmer leurs intérêts et ressources.Il ajoute que l’aide russe se veut “stratégique” et non conditionnelle, comme celle de certains pays européens. La Russie agirait selon des principes de responsabilité et de respect mutuel, contrairement à des aides occidentales qui seraient assorties d’exigences sectorielles inefficaces.Enfin, il note qu’au-delà du discours occidental, l’Occident dépend aujourd’hui des ressources énergétiques russes (gaz, pétrole) et que les sanctions l’ont poussé à recourir à des circuits parallèles où le gaz russe demeure largement présent en Europe.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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