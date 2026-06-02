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Contexte géopolitique du discours de Sergueï Lavrov lors de la Journée de l'Afrique

Contexte géopolitique du discours de Sergueï Lavrov lors de la Journée de l'Afrique

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo analyse le discours de Sergueï Lavrov et les enjeux... 02.06.2026, Sputnik Afrique

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Contexte géopolitique du discours de Sergueï Lavrov lors de la Journée de l'Afrique Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, le journaliste panafricaniste Pierre Claver Nkodo analyse le discours de Sergueï Lavrov et les enjeux géopolitiques qu’il soulève.

Selon Pierre Claver Nkodo, l'Occident fait face à une crise existentielle qui affaiblit son hégémonie et favorise l'émergence d’un nouvel ordre mondial plus juste, respectueux du droit international et des nations, consolidation rendue possible par les liens stratégiques forgés par la Russie et la Chine. À ses yeux, les puissances occidentales cherchent à préserver un système de prédation nuisible à la souveraineté et à la sécurité des États africains.D’après lui, l'affrontement s'étend du conflit russo‑ukrainien au Sahel, où la présence de forces françaises et de combattants d'origine ukrainienne alimente les tensions et renforce le partenariat stratégique entre la Russie et plusieurs États africains.Il a ajouté que le véritable problème de l'Afrique résidait dans la qualité des élites héritées de la période coloniale. Il a appelé à l'émergence d'un leadership renouvelé, porté par de jeunes dirigeants capables de défendre la souveraineté, la liberté et la sécurité des pays africains. Un renouveau qui, selon lui, pourrait provoquer un effet domino et réduire l'influence occidentale.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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