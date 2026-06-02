https://fr.sputniknews.africa/20260602/vers-un-partage-des-zones-dinfluences-dans-le-monde-entre-pekin-washington-et-moscou-1086482723.html
Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?
Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique... 02.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-02T13:31+0200
2026-06-02T13:31+0200
2026-06-08T13:31+0200
afrique en marche
podcasts
guerre
ukraine
iran
nouvelles routes de la soie
nazis
chine
otan
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/08/1086483782_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_d2e31654c4b5b62311558dac4079a506.jpg
Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?
Sputnik Afrique
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique, explique les possibles évolutions des tendances lourdes de la géopolitique et de la gouvernance mondiale, notamment entre les trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie.
Selon Régis Chamagne, les guerres en Ukraine et en Iran montrent un renversement géostratégique, où les puissances terrestres reprennent l’ascendant sur les thalassocraties et la Chine élabore depuis des décennies une stratégie de long terme avec "les nouvelles routes de la soie", tandis que les États‑Unis ne réagissent que maintenant, de façon essentiellement tactique, et que cela a peu de chances de contrecarrer le plan chinois. Le colonel ajoute que Trump, après son attaque contre l’Iran, tente d’adapter sa politique à ses moyens, mais n’a pas encore pris la mesure du rapport de force défavorable face à l’alliance Russie‑Chine, ce qui rappelle, selon lui, la position de Gorbatchev face à l’Occident.Il estime également que l’Europe, en tant qu’entité géopolitique, est en train de se désagréger. La dislocation de l’UE et, selon lui, de l’OTAN devrait redessiner le paysage géopolitique: les pays européens redevenus souverains pourront mener leurs propres politiques.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
ukraine
iran
chine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/08/1086483782_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_236978abfc83f571847dd50e281a5e55.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Kamal Louadj
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103501/87/1035018734_0:199:1716:1915_100x100_80_0_0_ce8b3170a67b1d507872a76ea61bb2f6.jpg
podcasts, guerre, ukraine, iran, nouvelles routes de la soie, nazis, chine, otan, аудио
podcasts, guerre, ukraine, iran, nouvelles routes de la soie, nazis, chine, otan, аудио
Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?
13:31 02.06.2026 (Mis à jour: 13:31 08.06.2026)
Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique, explique les possibles évolutions des tendances lourdes de la géopolitique et de la gouvernance mondiale, notamment entre les trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie.
Selon Régis Chamagne, les guerres en Ukraine et en Iran montrent un renversement géostratégique, où les puissances terrestres reprennent l’ascendant sur les thalassocraties et la Chine élabore depuis des décennies une stratégie de long terme avec "les nouvelles routes de la soie", tandis que les États‑Unis ne réagissent que maintenant, de façon essentiellement tactique, et que cela a peu de chances de contrecarrer le plan chinois.
Le colonel ajoute que Trump, après son attaque contre l’Iran, tente d’adapter sa politique à ses moyens, mais n’a pas encore pris la mesure du rapport de force défavorable face à l’alliance Russie‑Chine, ce qui rappelle, selon lui, la position de Gorbatchev face à l’Occident
.
Il estime également que l’Europe, en tant qu’entité géopolitique, est en train de se désagréger. La dislocation de l’UE et, selon lui, de l’OTAN devrait redessiner le paysage géopolitique: les pays européens redevenus souverains pourront mener leurs propres politiques.
"Les poids lourds européens (France, Allemagne...) n’auront plus à dilapider leurs ressources aux profits des pays nazis tels que les pays baltes ou l’Ukraine. Ce potentiel s’exprimera sous une forme qu’il est encore difficile de prévoir", a souligné le colonel.
► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Spotify Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!