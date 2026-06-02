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Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?

Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou?

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique... 02.06.2026, Sputnik Afrique

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Vers un partage des zones d’influences dans le monde entre Pékin, Washington et Moscou? Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le colonel Régis Chamagne, retraité de l’armée de l’air française, éminent analyste militaire et géopolitique, explique les possibles évolutions des tendances lourdes de la géopolitique et de la gouvernance mondiale, notamment entre les trois grandes puissances, les États-Unis, la Chine et la Russie.

Selon Régis Chamagne, les guerres en Ukraine et en Iran montrent un renversement géostratégique, où les puissances terrestres reprennent l’ascendant sur les thalassocraties et la Chine élabore depuis des décennies une stratégie de long terme avec "les nouvelles routes de la soie", tandis que les États‑Unis ne réagissent que maintenant, de façon essentiellement tactique, et que cela a peu de chances de contrecarrer le plan chinois. Le colonel ajoute que Trump, après son attaque contre l’Iran, tente d’adapter sa politique à ses moyens, mais n’a pas encore pris la mesure du rapport de force défavorable face à l’alliance Russie‑Chine, ce qui rappelle, selon lui, la position de Gorbatchev face à l’Occident.Il estime également que l’Europe, en tant qu’entité géopolitique, est en train de se désagréger. La dislocation de l’UE et, selon lui, de l’OTAN devrait redessiner le paysage géopolitique: les pays européens redevenus souverains pourront mener leurs propres politiques.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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