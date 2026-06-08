Afrique
fr
ENGengFRfrAMHamh
https://fr.sputniknews.africa/20260608/bangui-annonce-une-enveloppe-de-11-mds-de-fcfa-pour-lutter-contre-ebola-1086475080.html
Bangui annonce une enveloppe de 11 mds de FCFA pour lutter contre Ebola
Bangui annonce une enveloppe de 11 mds de FCFA pour lutter contre Ebola
Sputnik Afrique
Les autorités centrafricaines ont annoncé samedi la mobilisation d'une enveloppe de 11 milliards de francs CFA (environ 19,5 millions de dollars) destinée à... 08.06.2026, Sputnik Afrique
2026-06-08T07:39+0200
2026-06-08T07:39+0200
république centrafricaine
ebola
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/01/1086266391_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9947b305eef17d998d7957a77f9078ce.jpg
Selon Mbailao Raphael, directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé et de la Population, ce fonds vise notamment à améliorer les capacités du système de santé, à intensifier la surveillance épidémiologique aux frontières et à renforcer les dispositifs de sensibilisation des populations face aux risques de propagation de l'épidémie.Selon le ministère de la Santé et de la Population, ces ressources permettront également de soutenir la formation du personnel médical, l'approvisionnement en équipements de protection et la mise en place de mécanismes de réponse rapide en cas de détection de cas suspects. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec les partenaires internationaux afin de prévenir toute introduction du virus en République centrafricaine.
république centrafricaine
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Algérie Presse Service (APS)
Algérie Presse Service (APS)
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/01/1086266391_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_8fe547d4b2fded653410245119696568.jpg
1920
1920
true
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
république centrafricaine, ebola
république centrafricaine, ebola

Bangui annonce une enveloppe de 11 mds de FCFA pour lutter contre Ebola

07:39 08.06.2026
© telegram sputnik_afriqueEbola: la Russie crée un dépistage ultra-rapide de la souche Bundibugyo déjà utilisé en Ouganda
Ebola: la Russie crée un dépistage ultra-rapide de la souche Bundibugyo déjà utilisé en Ouganda - Sputnik Afrique, 1920, 08.06.2026
© telegram sputnik_afrique
S'abonner
Algérie Presse Service (APS)
Tous les articles
Les autorités centrafricaines ont annoncé samedi la mobilisation d'une enveloppe de 11 milliards de francs CFA (environ 19,5 millions de dollars) destinée à renforcer les mesures de prévention et de riposte contre la maladie à virus Ebola sur l'ensemble du territoire national.
Selon Mbailao Raphael, directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé et de la Population, ce fonds vise notamment à améliorer les capacités du système de santé, à intensifier la surveillance épidémiologique aux frontières et à renforcer les dispositifs de sensibilisation des populations face aux risques de propagation de l'épidémie.
Selon le ministère de la Santé et de la Population, ces ressources permettront également de soutenir la formation du personnel médical, l'approvisionnement en équipements de protection et la mise en place de mécanismes de réponse rapide en cas de détection de cas suspects.
Les autorités ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec les partenaires internationaux afin de prévenir toute introduction du virus en République centrafricaine.
  • Qui sommes-nous?
  • Mentions legales
  • Politique de confidentialite
  • Politique relative aux cookies
  • Règles de conduite
  • Application Sputnik
Android APK
© 2026 Sputnik Tous droits réservés. 18+
Fil d’actu
0
Pour participer aux discussions, identifiez-vous ou créez-vous un compte
loader
Chat
Заголовок открываемого материала