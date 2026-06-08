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Bangui annonce une enveloppe de 11 mds de FCFA pour lutter contre Ebola

Bangui annonce une enveloppe de 11 mds de FCFA pour lutter contre Ebola

Sputnik Afrique

Les autorités centrafricaines ont annoncé samedi la mobilisation d'une enveloppe de 11 milliards de francs CFA (environ 19,5 millions de dollars) destinée à... 08.06.2026, Sputnik Afrique

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Selon Mbailao Raphael, directeur général de l'épidémiologie et de la lutte contre la maladie du ministère de la Santé et de la Population, ce fonds vise notamment à améliorer les capacités du système de santé, à intensifier la surveillance épidémiologique aux frontières et à renforcer les dispositifs de sensibilisation des populations face aux risques de propagation de l'épidémie.Selon le ministère de la Santé et de la Population, ces ressources permettront également de soutenir la formation du personnel médical, l'approvisionnement en équipements de protection et la mise en place de mécanismes de réponse rapide en cas de détection de cas suspects. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à collaborer avec les partenaires internationaux afin de prévenir toute introduction du virus en République centrafricaine.

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