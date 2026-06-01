https://fr.sputniknews.africa/20260601/les-prochaines-guerres-de-lhumanite-se-feront-autour-de-leau-potable-1086272111.html

"Les prochaines guerres de l'humanité se feront autour de l'eau potable"

"Les prochaines guerres de l'humanité se feront autour de l'eau potable"

Sputnik Afrique

Le Sahel traverse une période charnière de son histoire, avec des défis sécuritaires, des recompositions géopolitiques et des enjeux liés à l'eau et au climat... 01.06.2026, Sputnik Afrique

2026-06-01T13:13+0200

2026-06-01T13:13+0200

2026-06-01T13:13+0200

tandem

podcasts

défis

sécurité

enjeu

eau

eau potable

climat

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/06/01/1086271320_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e9067db0a7ba74bf5d428b62b51bd68d.jpg

"Les prochaines guerres de l'humanité se feront autour de l'eau potable" Sputnik Afrique Le Sahel traverse une période charnière de son histoire, avec des défis sécuritaires, des recompositions géopolitiques et des enjeux liés à l'eau et au climat. Pour en parler, Tandem reçoit Mamadou Samaké, professeur de sciences politiques à la faculté des Sciences administratives et politiques de l'université de Bamako.

Selon notre invité, le modèle de gouvernance hérité de la colonisation n'a pas été suffisamment adapté aux réalités socioculturelles des pays, ce qui a contribué aux fractures sociales et à la crise de confiance entre les populations et les gouvernants.L'accès à l'eau potable reste un défi majeur en Afrique, aggravé par le changement climatique et la mauvaise gestion des ressources. Cela pourrait devenir une source de conflits entre les États africains.Une transformation de l'ordre politique régional est en cours en Afrique de l'Ouest, avec l'émergence potentielle d'un nouveau modèle politique distinct des démocraties occidentales.L'expert préconise une coopération renforcée entre les États africains ainsi qu'avec des partenaires internationaux, laquelle sera essentielle pour relever ces défis et construire un avenir durable pour le Sahel.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Issiaka Coulibaly https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0a/1d/1079990190_0:0:728:729_100x100_80_0_0_5b199716f39915e040749a75dd8eb537.png

podcasts, défis, sécurité, enjeu, eau, eau potable, climat, аудио