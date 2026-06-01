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Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"
Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"
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Mahamadou Sana, ministre burkinabé de la Sécurité, est arrivé à Bamako pour une visite de travail, où il a été reçu par son homologue malien. Pour Sputnik... 01.06.2026, Sputnik Afrique
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Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"
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Mahamadou Sana, ministre burkinabé de la Sécurité, est arrivé à Bamako pour une visite de travail, où il a été reçu par son homologue malien. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense et sécurité du Conseil de transition du Mali a commenté ce déplacement.
Retrouvez également dans cette émission:-Sanoussi Mahaman, coordonnateur national du Mouvement M62, sur la rencontre entre le Président du Faso et Lansana Kouyaté, le médiateur de la CEDEAO.-Ursule Wonje, fondatrice du sommet F-Union Africa Summit, Tima Sebbahi, directrice de Truestorytelling & Marketing, Solange Flore Eyango, directrice générale du Terminal Bois du Port autonome de Douala, sur le sommet F-Union Africa Summit.-Jean Marc Djadji, journaliste ivoirien, sur la croissance économique du continent africain dans un contexte de conflit au Moyen-Orient.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"
Mahamadou Sana, ministre burkinabé de la Sécurité, est arrivé à Bamako pour une visite de travail, où il a été reçu par son homologue malien. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense et sécurité du Conseil de transition du Mali a commenté ce déplacement.
"C'est pour pouvoir coopérer encore afin de mettre en échec les tentatives d'infiltration des terroristes. Et comme vous avez pu le voir lors des attaques du 25 avril, on a vu que beaucoup de terroristes avaient pu s'infiltrer dans nos villes sans éveiller l'attention des forces de sécurité. Et c'est sûr que ce sont des leçons qui ont été tirées. Et les deux ministres vont tout faire maintenant pour renforcer la sécurité dans ce secteur-là", a déclaré au micro de Zone de Contact Fousseynou Ouattara.
"Donc, en mettant leurs efforts ensemble, ce serait une synergie quand même qui va renforcer la surveillance des frontières, comme je l'ai dit, la surveillance aussi du trafic entre les deux pays pour pouvoir faire un profilage des passagers afin de pouvoir identifier les éléments terroristes. Donc je suis sûr que cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays", a ajouté le responsable malien.
Retrouvez également dans cette émission:
-Sanoussi Mahaman, coordonnateur national du Mouvement M62, sur la rencontre entre le Président du Faso et Lansana Kouyaté, le médiateur de la CEDEAO.
-Ursule Wonje, fondatrice du sommet F-Union Africa Summit, Tima Sebbahi, directrice de Truestorytelling & Marketing, Solange Flore Eyango, directrice générale du Terminal Bois du Port autonome de Douala, sur le sommet F-Union Africa Summit.
-Jean Marc Djadji, journaliste ivoirien, sur la croissance économique du continent africain dans un contexte de conflit au Moyen-Orient.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !