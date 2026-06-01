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Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"

Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays"

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Mahamadou Sana, ministre burkinabé de la Sécurité, est arrivé à Bamako pour une visite de travail, où il a été reçu par son homologue malien. Pour Sputnik... 01.06.2026, Sputnik Afrique

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Burkina-Mali: "Cette rencontre sera très profitable pour nos deux pays" Sputnik Afrique Mahamadou Sana, ministre burkinabé de la Sécurité, est arrivé à Bamako pour une visite de travail, où il a été reçu par son homologue malien. Pour Sputnik Afrique, Fousseynou Ouattara, vice-président de la commission Défense et sécurité du Conseil de transition du Mali a commenté ce déplacement.

Retrouvez également dans cette émission:-Sanoussi Mahaman, coordonnateur national du Mouvement M62, sur la rencontre entre le Président du Faso et Lansana Kouyaté, le médiateur de la CEDEAO.-Ursule Wonje, fondatrice du sommet F-Union Africa Summit, Tima Sebbahi, directrice de Truestorytelling & Marketing, Solange Flore Eyango, directrice générale du Terminal Bois du Port autonome de Douala, sur le sommet F-Union Africa Summit.-Jean Marc Djadji, journaliste ivoirien, sur la croissance économique du continent africain dans un contexte de conflit au Moyen-Orient.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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