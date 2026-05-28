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Essai du Sarmat: "Un excellent armement et il marche puisqu’il vient d’être testé avec succès"

Essai du Sarmat: "Un excellent armement et il marche puisqu’il vient d’être testé avec succès"

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Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), explique pourquoi la Russie avait tout à... 28.05.2026, Sputnik Afrique

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Essai du Sarmat: "Un excellent armement et il marche puisqu’il vient d’être testé avec succès" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L'Afrique en marche, Jean-François Geneste, PDG de World Advanced Research Project Agency (WARPA), explique pourquoi la Russie avait tout à fait raison de mener les essais sur son missile nucléaire Sarmat, malgré les critiques, notamment occidentales.

Jean-François Geneste explique que l'absence d'essais empêche de comprendre les dérives possibles d'un processus géré par des hommes dont les compétences s’érodent avec le temps et ne peut être remplacées par un ordinateur, IA comprise. D'où, selon lui, l'importance des essais pour le Sarmat, comme pour les M51 français, car un essai réussi envoie au monde le message clair d'un armement réel et opérationnel — "ce n’est pas une vidéo, mais du vrai".Il précise qu’avec 17 millions de km², un périmètre d’environ 37.000 km et 140 millions d’habitants, la Russie ne peut se défendre de manière conventionnelle, surtout face à 1,5 milliard de Chinois à l’est et 500 millions d’Européens à l’ouest. La dissuasion doit donc être impérative, crédible et à seuil bas: l’essentiel n’est pas un avantage stratégique, mais une capacité de dissuasion efficace. L'expert estime qu’une destruction symbolique de la France et du Royaume‑Uni par, disons, quatre Sarmat suffirait à neutraliser toute réaction, y compris celle de Washington. Il conclut que personne ne peut garantir l’efficacité de la dissuasion pour la majeure partie du XXIe siècle, même si certains la considèrent comme le summum de ce qu’il est possible d’atteindre.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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