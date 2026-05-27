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Rectification de la carte du monde de Mercator initiée par le Togo: quel impact pour l'Afrique?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, la journaliste camerounaise Armelle Nga revient sur l'initiative togolaise auprès de l'Onu visant à... 27.05.2026, Sputnik Afrique
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Rectification de la carte du monde de Mercator initiée par le Togo: quel impact pour l'Afrique?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, la journaliste camerounaise Armelle Nga revient sur l'initiative togolaise auprès de l'Onu visant à promouvoir une carte du monde plus fidèle, notamment pour mieux restituer l'importance géographique et symbolique de l'Afrique.
Selon Armelle Nga, la projection de Mercator a longtemps minimisé la visibilité de l'Afrique, et de nombreuses voix issues de la société civile à travers le monde la remettent aujourd’hui en cause. Pour elle, une représentation cartographique plus juste permettrait de rétablir le rôle réel de l'Afrique dans l'histoire et de mettre en lumière ses ressources. Une telle correction favoriserait aussi un dialogue plus responsable entre dirigeants et partenaires, renforcerait la souveraineté du continent et accroîtrait son poids diplomatique, ouvrant un "nouveau départ" vers une véritable unité entre les peuples africains.Elle ajoute que ces questions sont liées à des processus historiques délibérés — de la traite négrière aux interventions contemporaines — qui, d'après elle, ont été pensés et organisés pour maintenir l'Afrique dans une position subordonnée. Il est nécessaire de corriger l'image et la narration du continent, de combattre les formes de domination intellectuelle et politique et de créer les conditions d'un renouveau africain authentique.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Rectification de la carte du monde de Mercator initiée par le Togo: quel impact pour l'Afrique?
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, la journaliste camerounaise Armelle Nga revient sur l'initiative togolaise auprès de l'Onu visant à promouvoir une carte du monde plus fidèle, notamment pour mieux restituer l'importance géographique et symbolique de l'Afrique.
Selon Armelle Nga, la projection de Mercator a longtemps minimisé la visibilité de l'Afrique, et de nombreuses voix issues de la société civile à travers le monde la remettent aujourd’hui en cause. Pour elle, une représentation cartographique plus juste permettrait de rétablir le rôle réel de l'Afrique dans l'histoire et de mettre en lumière ses ressources. Une telle correction favoriserait aussi un dialogue plus responsable entre dirigeants et partenaires, renforcerait la souveraineté du continent et accroîtrait son poids diplomatique, ouvrant un "nouveau départ" vers une véritable unité entre les peuples africains.
Elle ajoute que ces questions sont liées à des processus historiques délibérés — de la traite négrière aux interventions
contemporaines — qui, d'après elle, ont été pensés et organisés pour maintenir l'Afrique dans une position subordonnée. Il est nécessaire de corriger l'image et la narration du continent, de combattre les formes de domination intellectuelle et politique et de créer les conditions d'un renouveau africain authentique.
"On sera affranchis des dettes et des aides masquées qui nous imposent des présences sur notre sol. Comment ne pas se réjouir ou rêver d'une souveraineté totale quand on sait que le débat sur le développement durable se concentre souvent sur les défis socio-économiques visibles comme la pauvreté, l'inégalité, la faiblesse des institutions et bien d'autres. Mais sous la surface se cache une force plus silencieuse qui sape le progrès. Ça s'appelle l'injustice épistémique", a affirmé la journaliste camerounaise.
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