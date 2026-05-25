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"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"

"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"

Sputnik Afrique

La prochaine Coupe du Monde de Football aux Etats-Unis sera la plus chère de l'histoire de la compétition, privant ainsi de stade les supporters les moins... 25.05.2026, Sputnik Afrique

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"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business" Sputnik Afrique La prochaine Coupe du Monde de Football aux Etats-Unis sera la plus chère de l'histoire de la compétition, privant ainsi de stade les supporters les moins fortunés. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a critiqué cette dérive du football moderne.

Retrouvez également dans cette émission:-Ezzat Saad, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères, et Ali El-Hefnawy, ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, sur la journée de l'Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

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