https://fr.sputniknews.africa/20260525/on-est-en-train-dassister-a-la-mort-du-football-populaire-au-profit-du-football-business-1086058965.html
"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"
"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"
Sputnik Afrique
La prochaine Coupe du Monde de Football aux Etats-Unis sera la plus chère de l'histoire de la compétition, privant ainsi de stade les supporters les moins... 25.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-25T15:51+0200
2026-05-25T15:51+0200
2026-05-25T15:51+0200
zone de contact
podcasts
football
fifa
argent
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/19/1086058797_0:62:601:400_1920x0_80_0_0_35fcf8997ef8eef4a783ab9046192856.jpg
"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"
Sputnik Afrique
La prochaine Coupe du Monde de Football aux Etats-Unis sera la plus chère de l'histoire de la compétition, privant ainsi de stade les supporters les moins fortunés. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a critiqué cette dérive du football moderne.
Retrouvez également dans cette émission:-Ezzat Saad, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères, et Ali El-Hefnawy, ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, sur la journée de l'Afrique.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/19/1086058797_0:0:533:400_1920x0_80_0_0_afaf84fc3c701102175976581416aa73.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Anthony Lefebvre
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg
podcasts, аудио, football, fifa, argent
podcasts, аудио, football, fifa, argent
"On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business"
La prochaine Coupe du Monde de Football aux Etats-Unis sera la plus chère de l'histoire de la compétition, privant ainsi de stade les supporters les moins fortunés. Pour Sputnik Afrique, le journaliste sportif camerounais Willy Kak a critiqué cette dérive du football moderne.
"C'est avec l'arrivée justement de Gianni Infantino qu'on a ce genre de choses. Même dans les lois du jeu, beaucoup de choses ont changé. Et ça dénature la qualité même du football. Donc je pense que pour ce qui me concerne, je ne vois aucun lien, je ne vois vraiment aucun lien entre la politique et le sport", a déclaré au micro de Zone de Contact Willy Kak.
"On est en train d'assister à la mort du football. On est en train d'assister à la mort du football populaire au profit du football business. C'est aussi clair que ça. C'est aussi clair que ça. Avant, les gens jouaient ou alors on engageait les équipes à des compétitions pour vraiment, comment je vais dire ça, pour satisfaire au plaisir des supporters, pour satisfaire au plaisir des fans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on joue au football pour engranger des milliards, pour engranger ci, pour engranger ça. Donc ça dénature la qualité du football.", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
-Ezzat Saad, membre du Conseil égyptien des affaires étrangères, et Ali El-Hefnawy, ministre adjoint égyptien des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, sur la journée de l'Afrique.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact ►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !