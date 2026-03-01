https://fr.sputniknews.africa/20260301/les-etalons-du-burkina-faso-ont-un-nouveau-selectionneur-1083840129.html

Les Étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur

Les Étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur

Le Comorien Amir Abdou a été nommé à la tête de l'équipe nationale, a écrit la Fédération burkinabè de football. 01.03.2026, Sputnik Afrique

Le technicien succède à Brama Traoré, limogé après l'élimination des Étalons de la CAN 2025. La décision a été prise "à l’issue d’un appel à candidatures suivi d’un examen rigoureux des différents profils". Avant sa nomination à la tête des Étalons, M. Abdou entraînait le club de la Hassania d'Agadir (HUSA). En 2021, il a qualifié pour la première fois de l'histoire les Comores pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, puis la Mauritanie en 2023.

