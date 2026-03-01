https://fr.sputniknews.africa/20260301/les-etalons-du-burkina-faso-ont-un-nouveau-selectionneur-1083840129.html
Les Étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur
Les Étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur
Sputnik Afrique
Le Comorien Amir Abdou a été nommé à la tête de l'équipe nationale, a écrit la Fédération burkinabè de football. 01.03.2026, Sputnik Afrique
2026-03-01T08:43+0100
2026-03-01T08:43+0100
2026-03-01T08:43+0100
burkina faso
football
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080528190_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_83dc78783624855e2946982597b65a8e.jpg
Le technicien succède à Brama Traoré, limogé après l'élimination des Étalons de la CAN 2025. La décision a été prise "à l’issue d’un appel à candidatures suivi d’un examen rigoureux des différents profils". Avant sa nomination à la tête des Étalons, M. Abdou entraînait le club de la Hassania d'Agadir (HUSA). En 2021, il a qualifié pour la première fois de l'histoire les Comores pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, puis la Mauritanie en 2023.
burkina faso
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/0b/10/1080528190_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_3693ee5cc60956ce9b665ecd55f97a94.jpg
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
burkina faso, football
Les Étalons du Burkina Faso ont un nouveau sélectionneur
Le Comorien Amir Abdou a été nommé à la tête de l'équipe nationale, a écrit la Fédération burkinabè de football.
Le technicien succède à Brama Traoré, limogé après l'élimination des Étalons de la CAN 2025. La décision a été prise "à l’issue d’un appel à candidatures suivi d’un examen rigoureux des différents profils".
Avant sa nomination à la tête des Étalons, M. Abdou entraînait le club de la Hassania d'Agadir (HUSA).
En 2021, il a qualifié pour la première fois de l'histoire les Comores pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des nations, puis la Mauritanie en 2023.