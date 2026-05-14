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Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe?

Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe?

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert malien en communication, décrypte les raisons possibles des attaques... 14.05.2026, Sputnik Afrique

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Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert malien en communication, décrypte les raisons possibles des attaques terroristes perpétrées au Mali le 25 avril 2026. Il évoque une implication potentielle de la France, qui chercherait à déstabiliser l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Selon Abdoulaye Diallo, la France aurait un intérêt stratégique à affaiblir l'AES afin de préserver son influence économique dans la région, notamment dans l'exploitation de l'or et de l'uranium. M. Diallo insiste sur la nécessité, pour les pays de l'AES, de mutualiser leurs renseignements, de créer un commandement conjoint anti-terroriste, de sécuriser davantage leurs frontières et de neutraliser les facilitateurs internes comme externes. Il appelle également les peuples africains à intensifier le boycott des médias complices, à exiger la fermeture des bases étrangères et à soutenir des levées de fonds populaires afin d'équiper les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs équivalents.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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