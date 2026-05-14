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Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert malien en communication, décrypte les raisons possibles des attaques... 14.05.2026, Sputnik Afrique
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Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert malien en communication, décrypte les raisons possibles des attaques terroristes perpétrées au Mali le 25 avril 2026. Il évoque une implication potentielle de la France, qui chercherait à déstabiliser l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Selon Abdoulaye Diallo, la France aurait un intérêt stratégique à affaiblir l'AES afin de préserver son influence économique dans la région, notamment dans l'exploitation de l'or et de l'uranium. M. Diallo insiste sur la nécessité, pour les pays de l'AES, de mutualiser leurs renseignements, de créer un commandement conjoint anti-terroriste, de sécuriser davantage leurs frontières et de neutraliser les facilitateurs internes comme externes. Il appelle également les peuples africains à intensifier le boycott des médias complices, à exiger la fermeture des bases étrangères et à soutenir des levées de fonds populaires afin d'équiper les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs équivalents.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Attaques terroristes au Mali du 25 avril 2026: qui a intérêt à ce que Bamako tombe?
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Abdoulaye Diallo, journaliste et expert malien en communication, décrypte les raisons possibles des attaques terroristes perpétrées au Mali le 25 avril 2026. Il évoque une implication potentielle de la France, qui chercherait à déstabiliser l’AES, regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Selon Abdoulaye Diallo, la France aurait un intérêt stratégique à affaiblir l'AES afin de préserver son influence économique dans la région, notamment dans l'exploitation de l'or et de l'uranium.
“Donc cette perte d'influence est une humiliation et l'humiliation du départ forcé de Barkhane. Puis, [il y a aussi eu] le soutien médiatique interrompu aux groupes armés qu'elles traitaient de rebelles modérés. Donc, l'implication française dans ces attaques ne peut être exclue au vu de son passé avéré de déstabilisation. Le cas de la Libye, la Côte d'Ivoire, etc. De ses services secrets très actifs et de sa presse qui banalise le terrorisme quand il frappe les adversaires de Paris”, a souligné le journaliste.
M. Diallo insiste sur la nécessité, pour les pays de l'AES, de mutualiser leurs renseignements, de créer un commandement conjoint anti-terroriste, de sécuriser davantage leurs frontières et de neutraliser les facilitateurs internes comme externes. Il appelle également les peuples africains à intensifier le boycott des médias complices, à exiger la fermeture
des bases étrangères et à soutenir des levées de fonds populaires afin d'équiper les Forces armées maliennes (FAMa) et leurs équivalents.
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