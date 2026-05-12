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La Russie a procédé avec succès au lancement de son dernier missile Sarmat, annonce la Défense
La Russie a procédé avec succès au lancement de son dernier missile Sarmat, annonce la Défense
Sputnik Afrique
Le commandant des forces de missiles stratégiques en a informé Vladimir Poutine. 12.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-12T15:35+0200
2026-05-12T16:17+0200
russie
rs-28 sarmat (missile lourd)
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Le RS-28 Sarmat est un système stratégique russe de 5e génération basé en silo, doté d'un missile balistique intercontinental lourd à propergol liquide (code Otan: SS-X-30).🚀 La puissance du missile est plus de quatre fois supérieure à celle de tout équivalent occidental, a souligné le Président. 🚀 Sa portée peut dépasser 35.000 km.🚀 Il peut se déplacer non seulement selon une trajectoire balistique, mais aussi selon une trajectoire suborbitale.🚀 Le système Sarmat sera placé en état d'alerte opérationnelle d'ici la fin de 2026, a-t-il ajouté.🚀 Le premier régiment équipé de missiles balistiques mobiles Sarmat sera déployé dans le territoire 🇷🇺 de Krasnoïarsk, selon le commandant des Forces de missiles stratégiques d'ici la fin de l'année.🚀 Les lanceurs mobiles de missiles Sarmat renforceront considérablement les capacités des forces nucléaires stratégiques, a-t-il ajouté.🚀 Le Sarmat surpasse à coup sûr la défense antiaérienne existante et future, d'après lui.
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Le missile Sarmat ou "Satan 2" peut "neutraliser tout système de défense antimissile, actuel ou futur", selon Poutine
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Le missile Sarmat ou "Satan 2" peut "neutraliser tout système de défense antimissile, actuel ou futur", selon Poutine
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La Russie a procédé avec succès au lancement de son dernier missile Sarmat, annonce la Défense

15:35 12.05.2026 (Mis à jour: 16:17 12.05.2026)
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Le commandant des forces de missiles stratégiques en a informé Vladimir Poutine.
Le RS-28 Sarmat est un système stratégique russe de 5e génération basé en silo, doté d'un missile balistique intercontinental lourd à propergol liquide (code Otan: SS-X-30).
🚀 La puissance du missile est plus de quatre fois supérieure à celle de tout équivalent occidental, a souligné le Président.

🚀 Sa portée peut dépasser 35.000 km.

🚀 Il peut se déplacer non seulement selon une trajectoire balistique, mais aussi selon une trajectoire suborbitale.

🚀 Le système Sarmat sera placé en état d'alerte opérationnelle d'ici la fin de 2026, a-t-il ajouté.

🚀 Le premier régiment équipé de missiles balistiques mobiles Sarmat sera déployé dans le territoire 🇷🇺 de Krasnoïarsk, selon le commandant des Forces de missiles stratégiques d'ici la fin de l'année.

🚀 Les lanceurs mobiles de missiles Sarmat renforceront considérablement les capacités des forces nucléaires stratégiques, a-t-il ajouté.

🚀 Le Sarmat surpasse à coup sûr la défense antiaérienne existante et future, d'après lui.
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