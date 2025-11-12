Rockets - Sputnik Afrique

Les nouvelles armes russes qui inquiètent le monde entier

La triade nucléaire russe a été renforcée avec de nouveaux systèmes d'armes en réponse à la multiplication des défis géopolitiques. Ils comprennent:
  1. 1
    Le Bourevestnik, le plus récent missile de croisière russe à portée illimitée
  2. 2
    Le Poséidon, un engin sous-marin autonome à propulsion nucléaire
  3. 3
    Le Sarmat, un missile balistique suborbital
  4. 4
    L'Orechnik, le système de missiles le plus récent de Russie, équipé d'un missile balistique de moyenne portée et d'ogives hypersoniques

Le missile Bourevestnik et le drone sous-marin Poséidon garantiront la parité stratégique pour l'ensemble du XXIe siècle, a souligné le Président Vladimir Poutine. La Russie ne menace personne et est toujours restée ouverte à de nouveaux contacts mutuellement avantageux avec d'autres pays, a-t-il insisté.

Grâce à leur capacité unique à changer le cours de l'histoire en une seule frappe, ces armes redoutables – surnommées "armes de l'Apocalypse" – maintiennent le monde en alerte.
Bourevestnik: le plus récent missile de croisière russe à portée globale
Le Bourevestnik (nom de code 9M730, code OTAN: SSC-X-9 Skyfall) est un missile de croisière intercontinental russe à propulsion nucléaire. Il est conçu pour pénétrer les systèmes de défense antiaérienne et antimissile et transporter une ogive nucléaire sur de longues distances.LE
Le 26 octobre 2025, le chef d'état-major des forces armées russes, Valeri Guérassimov, a informé Vladimir Poutine d'un essai réussi du missile de croisière à portée illimitée Bourevestnik. Selon lui, l'essai a eu lieu le 21 octobre et le missile a parcouru 14.000 kilomètres en 15 heures.
Bourevestnik
1. Historique de la création et des essais du missile
  • La décision de lancer le développement du Bourevestnik a été prise en décembre 2001, après le retrait des États-Unis du Traité ABM de 1972.
  • Vladimir Poutine a annoncé le développement du missile Bourevestnik lors de son discours de 2018 devant l'Assemblée fédérale. Il l'a qualifié d'"invulnérable aux systèmes de défense antimissile et antiaérienne existants et futurs". Le Président a également indiqué qu'un tir réussi avait eu lieu fin 2017.
Déclaration de Poutine sur le Bourevestnik en 2018
© Sputnik
  • Le dernier essai du missile a eu lieu le 21 octobre 2025.
Guérassimov fournit des précisions sur un tir d'essai du Bourevestnik
© Sputnik
  • Peu après, le chef des services de renseignement norvégiens, le vice-amiral Nils Andreas Stensønes, a annoncé que des essais du Bourevestnik avaient eu lieu dans l'archipel de Nouvelle-Zemble.
  • Le Président russe a ordonné la mise en place des infrastructures nécessaires au déploiement du missile et a proposé d'identifier les différentes options d'utilisation. Poutine a souligné que de nombreux travaux restaient à accomplir avant que le missile ne soit opérationnel.
2. Caractéristiques uniques du Bourevestnik
Sa principale caractéristique réside dans son moteur nucléaire. Contrairement aux missiles de croisière conventionnels, qui utilisent du kérosène d'aviation, un propergol synthétique ou solide et dont la portée est limitée, le moteur du Bourevestnik est alimenté par l'énergie nucléaire, ce qui lui confère:
  1. 1
    Une portée quasi illimitée
  2. 2
    Une longue durée de vol
  3. 3
    La capacité de changer de cap et d'attaquer depuis n'importe quelle direction
La longue durée de vol et la capacité de "patrouille prolongée" du missile lui permettent de pénétrer dans les zones de combat ennemies par des directions inattendues. Par exemple, il peut échapper aux systèmes de défense antiaérienne et antimissile dans les régions polaires, où la surveillance est minimale. Ceci complique le fonctionnement des systèmes d'alerte précoce et des systèmes de guidage des intercepteurs. La combinaison d'une faible altitude, d'une trajectoire variable et d'une longue durée de vol crée un effet diffus de détection par les systèmes de surveillance.
Tir d'essai du système Bourevestnik
© Sputnik
3. Caractéristiques techniques
Les principales caractéristiques du missile restent classifiées. Caractéristiques connues:
  • Type de moteur: nucléaire
  • Type d'ogive: nucléaire
  • Portée: quasi illimitée
  • Vitesse: subsonique ou supersonique, de 850 à 1.300 km/h
  • Profil de vol: basse altitude, avec capacité à contourner les zones de détection; selon certaines sources, l'altitude de vol va de 25 à 100 mètres.
Les caractéristiques tactiques et techniques du missile Bourevestnik permettent son utilisation "avec une précision garantie contre des cibles hautement protégées, quelle que soit la distance", a déclaré Guérassimov, le chef d'état-major des forces armées russes.
Poutine a affirmé que le missile Bourevestnik avait démontré une "grande précision de frappe, qu'il atteint sa cible avec exactitude et assurance dans un délai prédéfini".
Poutine s'exprime sur le Bourevestnik (4 novembre 2025)
© Sputnik
4. Matériaux de pointe pour l'Arctique et l'espace
Les missiles Bourevestnik et Poséidon utilisent exclusivement des matériaux de fabrication nationale, dont certains peuvent également servir à des secteurs civils dans l'Arctique et l'espace.
Poutine s'exprime sur le Poséidon et le Bourevestnik
© Sputnik

"Leur utilisation nous permettra de réaliser des avancées majeures non seulement dans l'industrie de la défense, mais aussi dans de nombreux secteurs civils, grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes nationaux prioritaires, notamment la production d'énergie nucléaire à petite échelle, la création de centrales électriques pour la zone arctique et l'exploration de l'espace lointain et proche, y compris l'alimentation énergétique du cargo spatial destiné au transport de charges lourdes que nous développons actuellement, ainsi que d'une future station lunaire", a déclaré Vladimir Poutine en novembre 2025.

Poséidon
Le Poséidon est un engin sous-marin sans pilote doté d'un système de propulsion nucléaire et d'une ogive nucléaire. Il est parfois qualifié de "super-torpille" (désignation GRAU 2M39, désignation OTAN Kanyon).
Poséidon
Cet engin est conçu pour détruire les ports et les bases navales grâce à sa propre puissance destructrice et au tsunami qu'il génère. En cas de conflit militaire, il pourrait également viser les groupes aéronavals ennemis.

Le magazine américain Popular Mechanics a qualifié les engins Poséidon de "torpilles terrifiantes de l'Apocalypse".

A screenshot from Popular Mechanics - Sputnik Afrique
A screenshot from Popular Mechanics
© Photo Screesnhot of Popular Mechanics's article
1. Historique de la création et des essais du missile

Le 1er mars 2018, Vladimir Poutine annonçait devant l'Assemblée fédérale que la Russie avait développé des "engins sous-marins autonomes capables de se déplacer à de grandes profondeurs et sur des distances intercontinentales à des vitesses bien supérieures à celles des sous-marins, des torpilles les plus modernes et de tous les types de navires de surface, même les plus rapides".

Poutine parle du système Poséidon devant l'Assemblée fédérale (2018)
© Sputnik
En juillet de la même année, le ministère de la Défense a dévoilé le Poséidon et l'a déclaré invulnérable aux contre-mesures ennemies. Le ministère indiquait également avoir testé avec succès la centrale nucléaire du Poséidon en décembre 2017. Le 28 octobre 2025, la Russie a également testé le Poséidon.
Essais du système Poséidon en 2018
© Sputnik
Poutine: le nouveau drone sous-marin Poséidon est équipé d'un propulseur nucléaire
© Sputnik
2. Sous-marins porteurs du Poséidon
  • Les Poséidon ne peuvent opérer que depuis certains sous-marins nucléaires équipés pour.
  • En avril 2019, le chantier naval Sevmash de Severodvinsk a lancé le sous-marin nucléaire Belgorod (projet 949). Il s'agit d'un sous-marin expérimental, spécialement modifié pour embarquer le Poséidon.
  • Le 1er novembre 2025, le sous-marin nucléaire Khabarovsk, désigné porteur de Poséidon, a été mis à la mer. Il est spécifiquement conçu et construit pour le Poséidon.
Mise à l'eau du SNLE Khabarovsk
© Sputnik
3. Caractéristiques techniques et tactiques
Le 29 octobre 2025, le Président russe a déclaré que rien de tel n'existait au monde et qu'il était peu probable que cela apparaisse dans un avenir proche. Pour la première fois, il a été possible non seulement de le lancer depuis un sous-marin à l'aide de son moteur de départ, mais aussi de démarrer l'unité de propulsion nucléaire, qui a permis à l'appareil de fonctionner pendant un certain temps, a noté Poutine. Il est impossible de l'intercepter, a ajouté le Président. Les caractéristiques exactes de l'engin sont classifiées.
Selon le chef de l'État, ces engins possèdent les caractéristiques suivantes:
  1. 1
    faible niveau sonore
  2. 2
    grande manœuvrabilité
  3. 3
    quasi-invulnérabilité aux attaques ennemies
  4. 4
    possibilité d'être équipés d'ogives conventionnelles et nucléaires.
Voici quelques autres caractéristiques connues du Poséidon:
  • Portée: Capable de transporter une ogive nucléaire sur une portée illimitée grâce à sa centrale nucléaire compacte.
  • Profondeur opérationnelle: Capable d'opérer à de grandes profondeurs, ce qui limite sa détection. Il peut plonger jusqu'à 1.000 mètres de profondeur.
  • Vitesse: Sa vitesse est plusieurs fois supérieure à celle de tous les navires de surface modernes, atteignant 60 à 70 nœuds (110 à 130 km/h).
  • Réacteur nucléaire: Avec un volume 100 fois inférieur à celui des sous-marins nucléaires modernes, il dispose d'une puissance supérieure et atteint sa puissance maximale en un temps 200 fois plus court.
  • Puissance de l'ogive: La puissance du Poséidon dépasse largement celle du Sarmat, le missile intercontinental russe le plus prometteur, a déclaré Vladimir Poutine. Selon certaines sources, la puissance de la charge embarquée sur le Poséidon pourrait atteindre l'équivalent de 2 mégatonnes de TNT.
  • Maniabilité: En mouvement, l’engin est capable de manœuvrer avec agilité.
  • Dimensions: Selon des sources ouvertes, le Poséidon mesure 20 mètres de long, 1,8 mètre de diamètre et pèse 100 tonnes.
Fin octobre 2025, le Président Vladimir Poutine a déclaré que le Poséidon était impossible à intercepter.
Le 4 novembre 2025, Poutine a affirmé que les nouveaux principes de fonctionnement du Poséidon contribueraient au développement de nouveaux systèmes sans pilote.
Le Poséidon, à l'instar du missile de croisière à longue portée Bourevestnik, utilise exclusivement des matériaux de fabrication russe. Certains de ces matériaux pourraient également servir à des applications civiles dans l'Arctique et dans l'espace.
Orechnik
L'Orechnik est le système de missiles le plus récent de Russie. Il est équipé d'un missile balistique de moyenne portée et d'ogives hypersoniques.
Orechnik

"Il n'y a absolument aucune chance d'abattre ces missiles", a déclaré Vladimir Poutine.

Cette information a été révélée le 21 novembre 2024, lorsque le Président a annoncé la frappe d’Orechnik.
1. Caractéristiques tactiques et techniques
  • Portée moyenne: 1.000 à 5.500 kilomètres.
  • Vitesse: Mach 10 (12.380 km/h, soit environ 2,5 à 3 km/s).
  • Température des ogives : 4.000 °C.
  • Masse de l'ogive: environ 1,5 tonne.
  • Types d'ogives: Selon les experts, ce missile à propergol solide peut emporter des ogives conventionnelles et nucléaires, ainsi que trois à six ogives thermonucléaires d'une puissance de 150 kilotonnes chacune.
  • Puissance de l'ogive: En version nucléaire, il peut transporter des ogives d'une puissance totale de 900 kilotonnes (45 Hiroshima).
  • Capacité de pénétration: Il détruit des cibles enfouies sous trois ou quatre étages dans des structures fortifiées.
Le missile Orechnik ne peut être abattu que durant la phase initiale de son vol. Les ogives atteignent leur cible à vitesse maximale. Intercepter un missile Orechnik en phase finale est impossible.

Ce missile est capable de frapper des cibles bien protégées et profondément enfouies, la température de ses ogives pouvant atteindre 4.000 degrés Celsius. Par conséquent, l'utilisation massive de ce type de missiles est "comparable en puissance à l'utilisation d'armes nucléaires", a déclaré Vladimir Poutine le 28 novembre 2024. "Tout dans l'épicentre de l'explosion est réduit en fragments, en particules élémentaires, et se transforme en poussière", a ajouté le Président russe.

Lancé depuis le site d'essais de Kapoustine Iar (région d'Astrakhan), le missile Orechnik sera capable d'atteindre:
  • la base de défense antimissile américaine de Redzikowo (Pologne) en environ 11 minutes
  • la base aérienne de Ramstein (bastion de l'US Air Force en Allemagne, quartier général européen) – en 15 minutes
  • le quartier général de l'OTAN à Bruxelles – en 17 minutes
2. Utilisation du missile et principes de déploiement
Poutine a souligné qu'il s'agit d'un développement entièrement nouveau, conçu localement à l'aide de technologies de pointe. La Russie dispose déjà d'un stock de tels missiles prêts à l'emploi, et leur production en série est déjà lancée.
Le 21 novembre 2024, les forces armées russes ont mené une frappe combinée avec un missile Orechnik équipé d'une ogive hypersonique non nucléaire contre une usine de défense ukrainienne à Dniepropetrovsk (Dnipro). Selon des sources ouvertes, il s'agissait de l'usine Yuzhmash, un pilier du complexe militaro-industriel ukrainien. Le régime de Kiev tente d’y mettre en œuvre son propre programme de missiles balistiques. Toutes les ogives ont atteint leurs cibles.
3. Principes que la Russie appliquera à l'avenir lors de l'utilisation du missile Orechnik:
  1. 1
    Droit de riposte: Moscou s'estime en droit de riposter contre les installations militaires de pays qui utilisation leurs armes contre des cibles russes
  2. 2
    Mesure de rétorsion: En cas d'escalade des agressions, la Russie répondra avec la même fermeté et de manière équivalente
  3. 3
    Avertissement aux élites dirigeantes: Poutine a recommandé aux élites dirigeantes des pays qui envisagent d'utiliser leurs forces armées contre la Russie de reconsidérer sérieusement leur position.
Raisons et objectifs de l'utilisation de cette arme:
  • La frappe a été menée en réponse à l'utilisation par l'Ukraine de missiles ATACMS et Storm Shadow à longue portée sur le territoire russe.
  • Des essais de combat du missile Orechnik sont menés en réponse aux actions agressives des pays de l'OTAN contre la Russie.
  • En cas de frappes d'Orechnik sur le territoire ukrainien, la Russie incitera les civils à évacuer les zones dangereuses par précaution.
Poutine sur l'Orechnik (22 novembre 2024)
© Sputnik
5. Le caractère unique du système de missiles
Le Président a déclaré qu'il n'existe actuellement aucune contre-mesure au système Orechnik.

Il a toutefois précisé qu'en Russie, plusieurs systèmes similaires à l'Orechnik sont actuellement en phase d'essais. "Comme vous le savez, personne d'autre au monde ne possède encore une telle arme. Certes, elle apparaîtra tôt ou tard chez d'autres grandes puissances; nous sommes au courant des développements en cours. Mais ce sera demain. Ou dans un an, ou dans deux ans. Nous, en revanche, disposons de ce système dès aujourd'hui. Et c'est essentiel" a souligné le commandant suprême des forces armées.

Poutine annonce le succès d'un test du système Orechnik (novembre 2025)
© Sputnik
6. L'Orechnik en Biélorussie
  • En décembre 2024, le Président biélorusse Alexandre Loukachenko a demandé à Vladimir Poutine déployer les armes russes les plus récentes, notamment le système Orechnik, sur le territoire de son pays.
  • Le 8 août 2025, Loukachenko a annoncé que les premières positions pour le système Orechnik étaient en cours d'installation. Le système sera opérationnel en décembre 2025.
  • Le 1er août 2025, Vladimir Poutine a annoncé, lors d'une rencontre avec Alexandre Loukachenko sur l'île de Valaam (Carélie), que le premier système Orechnik de série avait été livré aux troupes.
  • Le 4 novembre 2025, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie avait lancé la production en série du système Orechnik.
Sarmat
Le RS-28 Sarmat est un système stratégique russe de 5e génération basé en silo, doté d'un missile balistique intercontinental lourd à propergol liquide (code Otan: SS-X-30).
Sarmat
1. Développement et mise en service
Vladimir Poutine a évoqué pour la première fois la création du Sarmat en 2018. Selon le Président, le Sarmat remplacera le système de missiles R-36M Voïevoda, en service depuis la fin des années 1980.
Le Sarmat tire son nom des peuples nomades de langue iranienne qui vivaient dans les steppes européennes, du Dniestr au nord de la mer Caspienne, du IVe siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C.
  • Les travaux de conception ont débuté dans les années 2000. Le nouveau missile était unique en son genre, car il était entièrement de fabrication russe. L'industrie russe n'avait jamais auparavant réalisé un projet militaire d'une telle envergure.
  • Le moteur du premier étage du missile a été testé en 2016. Les essais du missile balistique intercontinental (ICBM) ont débuté en décembre 2017.
  • Le premier vol d'essai du missile a eu lieu le 20 avril 2022. Ses objectifs ont été pleinement atteints: les ogives d'entraînement ont atteint la zone désignée sur le polygone d'essais de Koura, au Kamtchatka.
At thM.Poutine a alors salué les performances du système et le fait que ses composants et pièces étaient à 100% russes, ce qui simplifie la production en série de cette arme par l'industrie de défense nationale.
  • Le 23 novembre 2022, le Centre national de conception de missiles Makeïev a annoncé avoir lancé la production en série du missile. L'usine des constructions mécaniques de Krasnoïarsk, membre du groupe public Roscosmos, devait assurer l'assemblage des Sarmat.
  • Le 4 novembre 2025, le Président russe a annoncé que les systèmes de missiles Sarmat seraient mis en service d'entraînement au combat en 2025 et déployés en 2026.
Poutine: le missile Sarmat sera mis en service opérationnel en 2026
© Sputnik
2. Le caractère unique du système Sarmat

Selon M.Poutine, des systèmes comme Sarmat visent à "garantir la dissuasion stratégique" dans le monde. Le Sarmat peut "neutraliser tout système de défense antimissile, actuel ou futur", a souligné le Président.

Le missile ne peut être intercepté par aucun système de défense ennemi existant, a annoncé Vladimir Degtiar, PDG et concepteur en chef du Centre national de conception de missiles Makeïev, en mai 2022.
  • Il s'agit du "plus grand missile de combat de l'histoire, fruit d'une coproduction d'entreprises russes", a précisé M.Degtiar.
  • Le Sarmat peut voler dans l'espace extra-atmosphérique, y compris en passant par le pôle Sud.
  • Le missile a été conçu pour être équipé de blocs hypersoniques Avangard et pourra en emporter plusieurs.
  • Les Sarmat ont suscité l'intérêt d'experts occidentaux. Le magazine militaro-politique américain The National Interest a analysé à plusieurs reprises les capacités de ces nouveaux missiles, notamment dans l'article "Découvrez le Sarmat: un missile balistique intercontinental lourd russe capable de frapper pratiquement n'importe quel point du globe".
National Interest's article about Russia's Sarmat - Sputnik Afrique
National Interest's article about Russia's Sarmat
© Photo Screenshot of National Interest's article

Selon le magazine, le Sarmat a des caractéristiques si impressionnantes que "le Docteur Folamour (le personnage obsédé par la guerre nucléaire dans le film éponyme de Stanley Kubrick) en serait ravi". "Sa portée ultra-longue, son potentiel hypersonique et les ogives nucléaires qu'il peut porter sont inégalés", a souligné The National Interest.

3. Caractéristiques tactiques et techniques
Les caractéristiques techniques du système n'ont pas été rendues publiques. Quelques caractéristiques connues:
  • Le principal composant du système Sarmat est le missile balistique intercontinental lourd 15A28.
  • Portée: 18.000 km
  • Masse au lancement: 208,1 tonnes
  • Masse de la charge utile: environ 10 tonnes
  • Masse du carburant: 178 tonnes
  • Longueur: 35,5 m (équivalent à un immeuble de 13 étages)
  • Diamètre: 3 m
  • Charge de combat: ogive MIRV à ciblage indépendant (équipée de dix ogives nucléaires ou conventionnelles).
Comme l'a souligné le chef de l'État, la triade nucléaire est "une garantie essentielle de la sécurité militaire de la Russie et de la stabilité mondiale".

"L’armement de la triade nucléaire russe nous permet d’assurer efficacement et de manière fiable la dissuasion stratégique et de maintenir l’équilibre mondial des forces. C’est le résultat d'un travail colossal et de longue haleine de nos entreprises, de nos bureaux d’études, de nos ouvriers et ingénieurs, de nos spécialistes militaires et civils", a déclaré le Président.

