Le missile Bourevestnik et le drone sous-marin Poséidon garantiront la parité stratégique pour l'ensemble du XXIe siècle, a souligné le Président Vladimir Poutine. La Russie ne menace personne et est toujours restée ouverte à de nouveaux contacts mutuellement avantageux avec d'autres pays, a-t-il insisté.
"Leur utilisation nous permettra de réaliser des avancées majeures non seulement dans l'industrie de la défense, mais aussi dans de nombreux secteurs civils, grâce à la mise en œuvre de plusieurs projets et programmes nationaux prioritaires, notamment la production d'énergie nucléaire à petite échelle, la création de centrales électriques pour la zone arctique et l'exploration de l'espace lointain et proche, y compris l'alimentation énergétique du cargo spatial destiné au transport de charges lourdes que nous développons actuellement, ainsi que d'une future station lunaire", a déclaré Vladimir Poutine en novembre 2025.
Le magazine américain Popular Mechanics a qualifié les engins Poséidon de "torpilles terrifiantes de l'Apocalypse".
Le 1er mars 2018, Vladimir Poutine annonçait devant l'Assemblée fédérale que la Russie avait développé des "engins sous-marins autonomes capables de se déplacer à de grandes profondeurs et sur des distances intercontinentales à des vitesses bien supérieures à celles des sous-marins, des torpilles les plus modernes et de tous les types de navires de surface, même les plus rapides".
"Il n'y a absolument aucune chance d'abattre ces missiles", a déclaré Vladimir Poutine.
Ce missile est capable de frapper des cibles bien protégées et profondément enfouies, la température de ses ogives pouvant atteindre 4.000 degrés Celsius. Par conséquent, l'utilisation massive de ce type de missiles est "comparable en puissance à l'utilisation d'armes nucléaires", a déclaré Vladimir Poutine le 28 novembre 2024. "Tout dans l'épicentre de l'explosion est réduit en fragments, en particules élémentaires, et se transforme en poussière", a ajouté le Président russe.
Il a toutefois précisé qu'en Russie, plusieurs systèmes similaires à l'Orechnik sont actuellement en phase d'essais. "Comme vous le savez, personne d'autre au monde ne possède encore une telle arme. Certes, elle apparaîtra tôt ou tard chez d'autres grandes puissances; nous sommes au courant des développements en cours. Mais ce sera demain. Ou dans un an, ou dans deux ans. Nous, en revanche, disposons de ce système dès aujourd'hui. Et c'est essentiel" a souligné le commandant suprême des forces armées.
Selon M.Poutine, des systèmes comme Sarmat visent à "garantir la dissuasion stratégique" dans le monde. Le Sarmat peut "neutraliser tout système de défense antimissile, actuel ou futur", a souligné le Président.
Selon le magazine, le Sarmat a des caractéristiques si impressionnantes que "le Docteur Folamour (le personnage obsédé par la guerre nucléaire dans le film éponyme de Stanley Kubrick) en serait ravi". "Sa portée ultra-longue, son potentiel hypersonique et les ogives nucléaires qu'il peut porter sont inégalés", a souligné The National Interest.
"L’armement de la triade nucléaire russe nous permet d’assurer efficacement et de manière fiable la dissuasion stratégique et de maintenir l’équilibre mondial des forces. C’est le résultat d'un travail colossal et de longue haleine de nos entreprises, de nos bureaux d’études, de nos ouvriers et ingénieurs, de nos spécialistes militaires et civils", a déclaré le Président.