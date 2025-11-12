Le 29 octobre 2025, le Président russe a déclaré que rien de tel n'existait au monde et qu'il était peu probable que cela apparaisse dans un avenir proche. Pour la première fois, il a été possible non seulement de le lancer depuis un sous-marin à l'aide de son moteur de départ, mais aussi de démarrer l'unité de propulsion nucléaire, qui a permis à l'appareil de fonctionner pendant un certain temps, a noté Poutine. Il est impossible de l'intercepter, a ajouté le Président. Les caractéristiques exactes de l'engin sont classifiées.