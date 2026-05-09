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Pékin commémore les héros de la Seconde Guerre mondiale lors de la marche russe du Régiment immortel
Pékin commémore les héros de la Seconde Guerre mondiale lors de la marche russe du Régiment immortel
Sputnik Afrique
Cette action s'est déroulée près de l'ambassade de Russie à Pékin, peut-on voir dans une vidéo de Sputnik. 09.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-09T07:56+0200
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Cette action s'est déroulée près de l'ambassade de Russie à Pékin, peut-on voir dans une vidéo de Sputnik. Des citoyens chinois et russes, brandissant les portraits de leurs ancêtres, ont rendu hommage aux héros tombés lors de la guerre antifasciste, à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire.
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Pékin commémore les héros de la Seconde Guerre mondiale lors de la marche russe du Régiment immortel

07:56 09.05.2026
© PhotoA boy waving a modern Victory Day banner in the United Kingdom
A boy waving a modern Victory Day banner in the United Kingdom - Sputnik Afrique, 1920, 09.05.2026
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Cette action s'est déroulée près de l'ambassade de Russie à Pékin, peut-on voir dans une vidéo de Sputnik.
Des citoyens chinois et russes, brandissant les portraits de leurs ancêtres, ont rendu hommage aux héros tombés lors de la guerre antifasciste, à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire.
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