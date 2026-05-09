https://fr.sputniknews.africa/20260509/pekin-commemore-les-heros-de-la-seconde-guerre-mondiale-lors-de-la-marche-russe-du-regiment-1085606015.html
Pékin commémore les héros de la Seconde Guerre mondiale lors de la marche russe du Régiment immortel
Pékin commémore les héros de la Seconde Guerre mondiale lors de la marche russe du Régiment immortel
Sputnik Afrique
Cette action s'est déroulée près de l'ambassade de Russie à Pékin, peut-on voir dans une vidéo de Sputnik. 09.05.2026, Sputnik Afrique
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Cette action s'est déroulée près de l'ambassade de Russie à Pékin, peut-on voir dans une vidéo de Sputnik. Des citoyens chinois et russes, brandissant les portraits de leurs ancêtres, ont rendu hommage aux héros tombés lors de la guerre antifasciste, à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire.
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Des citoyens chinois et russes, brandissant les portraits de leurs ancêtres, ont rendu hommage aux héros tombés lors de la guerre antifasciste, à l'occasion du 81e anniversaire de la Victoire.