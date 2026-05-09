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Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo
Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo
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L’un des plus grands événements du pays, la parade consacrée au 81er anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, débute à Moscou. Sputnik offre à ses... 09.05.2026, Sputnik Afrique
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Cette année, les principaux héros du défilé sont les participants à l'opération militaire spéciale. Comme la génération qui a écrasé le nazisme il y a 81 ans, ils défendent la souveraineté de la Russie.Les solennités se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.
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Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou
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La Russie fête ce 9 mai les 81 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.
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Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo

08:50 09.05.2026
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L’un des plus grands événements du pays, la parade consacrée au 81er anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, débute à Moscou. Sputnik offre à ses lecteurs l'occasion d’y assister en direct.
Cette année, les principaux héros du défilé sont les participants à l'opération militaire spéciale. Comme la génération qui a écrasé le nazisme il y a 81 ans, ils défendent la souveraineté de la Russie.
Les solennités se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.
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