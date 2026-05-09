https://fr.sputniknews.africa/20260509/defile-militaire-sur-la-place-rouge-a-moscou-pour-feter-les-81-ans-de-la-victoire---video-1085591675.html
Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo
Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo
Sputnik Afrique
L’un des plus grands événements du pays, la parade consacrée au 81er anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, débute à Moscou. Sputnik offre à ses... 09.05.2026, Sputnik Afrique
2026-05-09T08:50+0200
2026-05-09T08:50+0200
2026-05-09T08:50+0200
russie
moscou
jour de la victoire
vladimir poutine
défilé militaire
place rouge de moscou
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/09/1085607181_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fb3cc3624d249d2b308a971fc4a6485a.jpg
Cette année, les principaux héros du défilé sont les participants à l'opération militaire spéciale. Comme la génération qui a écrasé le nazisme il y a 81 ans, ils défendent la souveraineté de la Russie.Les solennités se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.
russie
moscou
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Actus
fr_FR
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/09/1085607181_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_945469c5fe011d8f48549a4b0d3d71cd.jpg
Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou
Sputnik Afrique
La Russie fête ce 9 mai les 81 ans de la victoire sur l’Allemagne nazie en 1945.
2026-05-09T08:50+0200
true
PT78M24S
Sputnik Afrique
feedback.fr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
russie, moscou, jour de la victoire, vladimir poutine, défilé militaire, place rouge de moscou, видео
russie, moscou, jour de la victoire, vladimir poutine, défilé militaire, place rouge de moscou, видео
Défilé militaire sur la place Rouge à Moscou pour fêter les 81 ans de la Victoire - vidéo
L’un des plus grands événements du pays, la parade consacrée au 81er anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie, débute à Moscou. Sputnik offre à ses lecteurs l'occasion d’y assister en direct.
Cette année, les principaux héros du défilé sont les participants à l'opération militaire spéciale. Comme la génération qui a écrasé le nazisme il y a 81 ans, ils défendent la souveraineté de la Russie.
Les solennités se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.