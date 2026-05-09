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À ne pas manquer: le défilé du 9 mai sur la place Rouge démarre à 7h GMT

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Sputnik offrira à ses lecteurs l'occasion d’assister en direct à l’un des plus grands événements du pays. 09.05.2026, Sputnik Afrique

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Les solennités débuteront à 7h GMT et se déroulent en présence du Président Vladimir Poutine et d'hôtes de marque.En plus de commémorer les 81 ans de la Victoire sur l'Allemagne nazie, la parade met à l'honneur le courage, la force d'âme et l'unité du peuple russe.

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