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Une École de Médias pour blogueurs venus de 25 pays a été inaugurée en Russie

Une École de Médias pour blogueurs venus de 25 pays a été inaugurée en Russie

Sputnik Afrique

Du 5 au 8 mai, l’oblast de Kaliningrad accueille la Média École internationale, destinée aux blogueurs étrangers. Organisée par la Direction du Festival... 07.05.2026, Sputnik Afrique

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Parmi les participants figurent des représentants de l’Abkhazie, de l’Arménie, de la Belgique, de la Bolivie, du Royaume-Uni, de l’Inde, de l’Indonésie, de Madagascar et de nombreuses autres nations. L’audience cumulée de ces blogueurs dépasse les 34 millions d’abonnés.L’objectif de cette Média École est double : permettre aux participants d’améliorer leurs compétences professionnelles tout en échangeant avec leurs homologues russes, et découvrir la Russie de manière authentique afin d’enrichir leurs contenus."Aujourd’hui dans le monde, nous observons des processus centrifuges : une segmentation de la communauté internationale selon divers critères. Vous, au contraire, vous vous unissez, vous partagez une même actualité et vous êtes tournés vers le dialogue. C’est une excellente opportunité d’échanger des opinions et de créer des contacts", a souligné Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.Une formation axée sur les défis contemporains du métierLe programme est construit autour de thématiques centrales : l’analyse de la consommation médiatique et des mécanismes d’influence, la maîtrise des outils de promotion sur les plateformes numériques, ainsi que l’intégration des technologies d’intelligence artificielle dans la production de contenus.Les participants apprendront à mieux connaître leurs audiences cibles, à adapter leurs productions médiatiques à différents contextes socioculturels et à créer un contenu engageant et porteur de confiance. Une large place est accordée à la création pratique : accompagnés de mentors, les blogueurs développeront leurs propres projets médiatiques, réaliseront des prises de vue photo et vidéo, écriront des scénarios et produiront des contenus prêts à être publiés." Nous sommes convaincus que cette Média École deviendra pour vous non seulement un levier de croissance de vos compétences professionnelles, mais aussi un lieu où se forme une communauté mondiale de blogueurs. Le contenu que vous créez contribue déjà de manière significative au développement de la coopération internationale des jeunes et au renforcement de la compréhension mutuelle entre les peuples ", a déclaré Vakhtang Khikladze, vice-directeur général de la Direction du Festival Mondial de la Jeunesse chargé des communications externes."Le journalisme reste un pilier face à la désinformation"Lors d’une rencontre avec les participants, Maria Zakharova a répondu aux questions sur la lutte contre les fausses informations, y compris celles générées par l’IA. Elle a rappelé que chaque époque journalistique a connu ses propres défis, mais que le rôle du journalisme demeure essentiel." Le blogging est l’expression d’une opinion personnelle, tandis que le journalisme, c’est la responsabilité, l’éthique professionnelle et l’appui sur les faits. Le journaliste subordonne son “moi”, ses émotions et ses réactions aux faits ", a-t-elle expliqué.Selon elle, le principal défi actuel réside dans la difficulté croissante pour le public de distinguer le vrai du faux : " Le problème est que les gens ne parviennent pas toujours à comprendre où se trouve le mensonge et où est la vérité, où sont les images truquées et où sont les vraies photos et vidéos. "Maria Zakharova a insisté sur le fait que le journalisme restera l’un des piliers essentiels du fact-checking et de la défense de la vérité. Elle a invité les blogueurs à rejoindre l’Association internationale de fact-checking créée avec la participation de la Russie, qui réunit plus de 110 experts issus de dizaines de pays, ainsi que le forum international " Dialogue sur les fakes ".

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