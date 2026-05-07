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Sahara occidental: "Le problème de la position US et française réside dans le double standard"

Sahara occidental: "Le problème de la position US et française réside dans le double standard"

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Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Yeslam Beisat, fait... 07.05.2026, Sputnik Afrique

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Sahara occidental: "Le problème de la position US et française réside dans le double standard" Sputnik Afrique Dans cet épisode de L’Afrique en marche, le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Mohamed Yeslam Beisat, fait le point sur l’évolution du processus de résolution du conflit au Sahara occidental, dans le cadre de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l’Onu adoptée le 31 octobre 2025 à New York.

Le ministre des Affaires étrangères de la RASD, Mohamed Yeslam Beisat, a affirmé à Radio Sputnik Afrique que le Maroc menait une propagande mensongère après la résolution sur le Sahara occidental, se retrouvant embarrassé face aux négociations. Selon lui, cette résolution propose l'autonomie comme une option parmi d'autres, tandis que les médias français, pourtant censés être neutres, relaient les positions de l'establishment marocain.Le ministre a souligné que la résolution a clarifié la situation suite à un débat franc au Conseil de sécurité, où des amendements substantiels ont été apportés au projet américain. Elle met en lumière les contradictions des États-Unis et de la France face au droit international et définit les critères d’une solution:► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Afripods – Deezer – Castbox – Podcast Addict – SpotifyEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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