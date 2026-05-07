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"L'Occident pratique la politique des doubles standards en fonction de ses propres intérêts"
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Sputnik Afrique
Cet épisode de Regards Honnêtes traite de l'application du droit international et de la façon dont les pays occidentaux, qui se présentent comme les défenseurs... 07.05.2026, Sputnik Afrique
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"L'Occident pratique la politique des doubles standards permanents en fonction de ses propres intérêts"
Sputnik Afrique
Cet épisode de Regards Honnêtes traite de l'application du droit international et de la façon dont les pays occidentaux, qui se présentent comme les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, violent eux-mêmes ce droit international.
L'invité, Kenge Kizoke Kabwende, un historien, ethnologue et pan-africaniste originaire de la République démocratique du Congo, explique que le droit international n'est qu'un instrument au service des intérêts des grandes puissances occidentales, qui l'utilisent de manière sélective et hypocrite.Il souligne que les institutions internationales comme l'ONU ont été créées pour servir les intérêts des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les pays occidentaux, et non ceux de l'ensemble de l'humanité.L'invité analyse en détail les raisons de cette application à géométrie variable du droit international par les Occidentaux, en évoquant des facteurs historiques, géopolitiques, économiques et liés à la politique intérieure de ces pays: "Effectivement, l'Occident pratique la politique des doubles standards permanents en fonction de ses propres intérêts."Il donne des exemples concrets de cette double-norme, comme le traitement différencié de la Russie et d'Israël par rapport à leurs violations du droit international.Face à cette situation, l'invité préconise que les pays africains se retirent des institutions internationales contrôlées par l'Occident et développent leur propre puissance militaire, économique et scientifique pour s'affranchir de cette domination.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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"L'Occident pratique la politique des doubles standards en fonction de ses propres intérêts"
Cet épisode de Regards Honnêtes traite de l'application du droit international et de la façon dont les pays occidentaux, qui se présentent comme les défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie, violent eux-mêmes ce droit international.
L'invité, Kenge Kizoke Kabwende, un historien, ethnologue et pan-africaniste originaire de la République démocratique du Congo, explique que le droit international n'est qu'un instrument au service des intérêts des grandes puissances occidentales, qui l'utilisent de manière sélective et hypocrite.
Il souligne que les institutions internationales comme l'ONU
ont été créées pour servir les intérêts des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, à savoir les pays occidentaux, et non ceux de l'ensemble de l'humanité.
"Autrement dit, c'est un instrument de la force maquillée de prétendues règles internationales […] Oui, à quoi servent ces organisations pour les pays africains? Elles contribuent à rien malheureusement à notre dépendance intellectuelle."
L'invité analyse en détail les raisons de cette application à géométrie variable du droit international par les Occidentaux, en évoquant des facteurs historiques, géopolitiques, économiques et liés à la politique intérieure de ces pays: "Effectivement, l'Occident pratique la politique des doubles standards permanents en fonction de ses propres intérêts."
Il donne des exemples concrets de cette double-norme,
comme le traitement différencié de la Russie et d'Israël par rapport à leurs violations du droit international.
Face à cette situation, l'invité préconise que les pays africains se retirent des institutions internationales contrôlées par l'Occident et développent leur propre puissance militaire, économique et scientifique pour s'affranchir de cette domination.
"Les Noirs doivent comprendre que notre service sur la scène internationale dépend uniquement de notre puissance militaire, économique et scientifique."
Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify ► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtes Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!