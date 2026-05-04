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Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Dr Kavugho Kyowene, militante panafricaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC), décrypte... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir?
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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Dr Kavugho Kyowene, militante panafricaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC), décrypte les causes profondes de la crise et propose des perspectives pour s'en sortir.
Dr Kavugho Kyowene dénonce les accords entre les États-Unis et la RDC, ou encore entre la RDC, le Rwanda et le M23, qui visent à légaliser le pillage des ressources naturelles, à blanchir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes économiques, et à favoriser la balkanisation du pays.Il s'agit, selon elle, d'une mission de liquidation du Congo, signée par Félix Tshisekedi sous l'administration Trump, au profit exclusif des États-Unis et non du peuple congolais.Pour elle, au lieu d’acheter cher des armes fabriquées à partir de nos minerais, les dirigeants africains devraient:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!
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Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir?
Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Dr Kavugho Kyowene, militante panafricaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC), décrypte les causes profondes de la crise et propose des perspectives pour s'en sortir.
Dr Kavugho Kyowene dénonce les accords entre les États-Unis et la RDC, ou encore entre la RDC, le Rwanda et le M23, qui visent à légaliser le pillage des ressources naturelles, à blanchir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes économiques, et à favoriser la balkanisation du pays.
Il s'agit, selon elle, d'une mission de liquidation du Congo, signée par Félix Tshisekedi sous l'administration Trump, au profit exclusif des États-Unis et non du peuple congolais.
Pour elle, au lieu d’acheter cher des armes
fabriquées à partir de nos minerais, les dirigeants africains devraient:
investir dans la jeunesse et l’occuper par des réformes multisectorielles;
réorganiser les universités selon les besoins réels;
épurer la classe politique compradore pour amorcer ces réformes
.
“Nous sommes en train de lancer un cri d'alerte et de lancer un cri de solidarité au peuple congolais, à cette minorité congolaise consciente. Soutenez-nous, amis panafricains, citoyens du monde, amis de la liberté, soutenez cette population congolaise. Vous êtes en train de suivre toutes les informations. Donc même les migrants qui sont propulsés en RDC, ça fait partie des accords. […] Donc le peuple est entre le marteau et l'enclume. Que ce soit ce qu'on appelle rébellion, que ce soit ce qu'on appelle opposition politique, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, les institutions de la République, tous sont aux mains de l'impérialisme.”
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