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Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir?

Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir?

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Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Dr Kavugho Kyowene, militante panafricaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC), décrypte... 04.05.2026, Sputnik Afrique

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Instabilité et pillage de la RDC depuis près de 30 ans: comment en sortir? Sputnik Afrique Dans cette nouvelle émission de Regards Honnêtes, Dr Kavugho Kyowene, militante panafricaine originaire de la République démocratique du Congo (RDC), décrypte les causes profondes de la crise et propose des perspectives pour s'en sortir.

Dr Kavugho Kyowene dénonce les accords entre les États-Unis et la RDC, ou encore entre la RDC, le Rwanda et le M23, qui visent à légaliser le pillage des ressources naturelles, à blanchir les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes économiques, et à favoriser la balkanisation du pays.Il s'agit, selon elle, d'une mission de liquidation du Congo, signée par Félix Tshisekedi sous l'administration Trump, au profit exclusif des États-Unis et non du peuple congolais.Pour elle, au lieu d’acheter cher des armes fabriquées à partir de nos minerais, les dirigeants africains devraient:Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Regards honnêtesEt pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici!

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