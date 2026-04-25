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Le Niger réalise une réforme sur le port d’armes à feu
Le Niger réalise une réforme sur le port d’armes à feu
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Les autorités nigériennes ont introduit un nouveau cadre juridique encadrant la délivrance des autorisations d’introduction ou d’achat, ainsi que des permis de... 25.04.2026, Sputnik Afrique
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Adopté en Conseil des ministres récemment à Niamey, ce projet de décret vise à corriger les lacunes du dispositif juridique en vigueur depuis 1963, devenu obsolète au regard des évolutions sécuritaires, sociales et économiques, indique le gouvernement sur son portail officiel.Ce texte intervient dans un contexte marqué par l’accroissement des menaces transfrontalières, la recrudescence de la criminalité organisée, la multiplication des acteurs privés de sécurité et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.Il prévoit notamment de définir les conditions d’acquisition des armes et d’obtention des différents permis, d’assurer un contrôle renforcé des armes en circulation sur le territoire national et d’encadrer leur utilisation sur la base de critères objectifs, notamment l’aptitude médicale et la nécessité professionnelle ou sécuritaire.La nouvelle réglementation vise également à améliorer la traçabilité des armes et à préciser la responsabilité des détenteurs de permis.
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Le Niger réalise une réforme sur le port d’armes à feu
07:39 25.04.2026 (Mis à jour: 07:45 25.04.2026)
Les autorités nigériennes ont introduit un nouveau cadre juridique encadrant la délivrance des autorisations d’introduction ou d’achat, ainsi que des permis de détention et de port d’armes à feu.
Adopté en Conseil des ministres récemment à Niamey, ce projet de décret vise à corriger les lacunes du dispositif juridique en vigueur depuis 1963, devenu obsolète au regard des évolutions sécuritaires, sociales et économiques, indique le gouvernement sur son portail officiel.
Ce texte intervient dans un contexte marqué par l’accroissement des menaces transfrontalières, la recrudescence de la criminalité organisée, la multiplication des acteurs privés de sécurité et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre.
Il prévoit notamment de définir les conditions d’acquisition des armes et d’obtention des différents permis, d’assurer un contrôle renforcé des armes en circulation sur le territoire national et d’encadrer leur utilisation sur la base de critères objectifs, notamment l’aptitude médicale et la nécessité professionnelle ou sécuritaire.
La nouvelle réglementation vise également à améliorer la traçabilité des armes et à préciser la responsabilité des détenteurs de permis.