https://fr.sputniknews.africa/20260504/attaques-terroristes-au-mali-kiev-et-ses-parrains-occidentaux-ont-franchi-le-rubicon-1085494366.html

Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon"

Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon"

Sputnik Afrique

Plus d'une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense malien, l'action laisse place au recueillement. Au micro de... 04.05.2026, Sputnik Afrique

2026-05-04T16:08+0200

2026-05-04T16:08+0200

2026-05-04T16:08+0200

zone de contact

podcasts

mali

terrorisme

ukraine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07ea/05/04/1085493964_0:0:711:400_1920x0_80_0_0_f75c895a5f25692c896e47f3d055c771.jpg

Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon" Sputnik Afrique Plus d'une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense malien, l'action laisse place au recueillement. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste camerounais en géopolitique Charly Kengne partage son analyse de la situation au Mali.

Retrouvez également dans cette émission: - Amadou Moctar Ann, enseignant-chercheur sénégalais en sciences politiques, sur le même sujet; - Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement, sur les bénéfices à l'export en 2025 du café arabica au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !

mali

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, mali, terrorisme, ukraine, аудио