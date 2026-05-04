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Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon"
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Sputnik Afrique
Plus d'une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense malien, l'action laisse place au recueillement. Au micro de... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon"
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Plus d'une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense malien, l'action laisse place au recueillement. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste camerounais en géopolitique Charly Kengne partage son analyse de la situation au Mali.
Retrouvez également dans cette émission: - Amadou Moctar Ann, enseignant-chercheur sénégalais en sciences politiques, sur le même sujet; - Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement, sur les bénéfices à l'export en 2025 du café arabica au Cameroun. Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods- Spotify► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact►Et pour écouter tous nos podcasts en français appuyez ici !
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Attaques terroristes au Mali: "Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon"
Plus d'une semaine après les attaques terroristes qui ont coûté la vie au ministre de la Défense malien, l'action laisse place au recueillement. Au micro de Sputnik Afrique, l'analyste camerounais en géopolitique Charly Kengne partage son analyse de la situation au Mali.
"Pour la communauté d'experts africains, il s'agit là d'un séisme sécuritaire. Séisme sécuritaire simplement parce que cet événement n'est pas qu'une simple dégradation actée, c'est un changement de paradigme", a déclaré Charly Kengne, analyste camerounais en géopolitique, au micro de Zone de Contact.
"En formant des terroristes à l'usage de technologies de pointe, Kiev et ses parrains occidentaux ont franchi le Rubicon. Ils pratiquent désormais le terrorisme d'État par procuration sur le sol africain pour punir le Mali de ses choix stratégiques et de son partenariat avec la Russie", a-t-il ajouté.
Retrouvez également dans cette émission:
- Amadou Moctar Ann, enseignant-chercheur sénégalais en sciences politiques, sur le même sujet;
- Thierry Djoussi, journaliste et président de l'Association des journalistes camerounais, pour l'agriculture et le développement, sur les bénéfices à l'export en 2025 du café arabica au Cameroun.
Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!
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