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L’Africa Corps russe et l'armée malienne escortent plus de 800 camions-citernes jusqu'à Bamako
L’Africa Corps russe et l'armée malienne escortent plus de 800 camions-citernes jusqu'à Bamako
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Malgré les affirmations des groupes armés selon lesquelles la capitale serait bouclée, les forces armées russes et maliennes ont escorté le 1er mai avec succès... 02.05.2026, Sputnik Afrique
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Ses hélicoptères ont assuré la couverture aérienne de l'opération, garantissant ainsi la livraison sécurisée du carburant, précise le communiqué.L'Africa Corps a empêché un coup d'État au Mali lors des attaques terroristes du 25 avril. C'est une unité militaire au sein du ministère russe de la Défense, créée en 2023 pour mener des missions dans les pays africains. Sa mission principale est d'assurer la sécurité, de lutter contre les menaces terroristes et de former les forces armées locales dans le cadre de la coopération internationale.
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L’Africa Corps russe et l'armée malienne escortent plus de 800 camions-citernes jusqu'à Bamako
Malgré les affirmations des groupes armés selon lesquelles la capitale serait bouclée, les forces armées russes et maliennes ont escorté le 1er mai avec succès ce convoi jusqu'à la capitale malienne, a annoncé l’unité l’Africa Corps des forces armées russes.
Ses hélicoptères ont assuré la couverture aérienne de l'opération, garantissant ainsi la livraison sécurisée du carburant, précise le communiqué.
L'Africa Corps a empêché un coup d'État au Mali lors des attaques terroristes du 25 avril. C'est une unité militaire au sein du ministère russe de la Défense, créée en 2023 pour mener des missions dans les pays africains.
Sa mission principale est d'assurer la sécurité, de lutter contre les menaces terroristes et de former les forces armées locales dans le cadre de la coopération internationale.