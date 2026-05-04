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L'émission décrypte l'actualité sous un angle régional et international, avec un focus sur le Sahel et l'AES. Elle réunit des personnalités aux profils variés pour une conversation dynamique où les idées s’enrichissent et se répondent, formant un dialogue constructif qui fait avancer la réflexion.
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40 ans de création: entre art, résilience et pensée – l’univers du professeur Oumar Kamara
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Dans cet épisode de Tandem, ‎Oumar Kamara, plus connu sous le nom de Kamara K, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté... 04.05.2026, Sputnik Afrique
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40 ans de création: entre art, résilience et pensée – l’univers du professeur Oumar Kamara
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Dans cet épisode de Tandem, ‎Oumar Kamara, plus connu sous le nom de Kamara K, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté, évoque son parcours: formation en Union soviétique et fusion du réalisme socialiste avec les figures de la transition sahélienne.
Formé en Union soviétique, Kamara K incarne un pont entre cultures, savoir et générations. Son expérience en URSS a profondément influencé sa vision artistique et intellectuelle.Il évoque sa célébrité à Leningrad dans les années 80 où il avait instauré avec d’autres le “portrait minute” sur Nevsky Prospekt — un nom évocateur pour les Russes, où il réalisait jusqu’à 10 portraits par jour et était surnommé “le Russe nègre”.Quant au lien entre la Russie et le Mali, il le qualifie de très profond. Fier d’avoir appartenu à cette génération formée en Union soviétique, il souligne l’encadrement attentif des enseignants, qui venaient même à domicile et partageaient les trajets en métro ou trolleybus. Il décrit les Russes comme un peuple exemplaire, dont les jeunes maliens s’inspirent progressivement, malgré leur tendance à aller trop vite. Parmi leurs qualités:► Retrouvez tous les épisodes du podcast Tandem.Apple Podcasts Deezer Spotify Pocket Casts Podcast Addict Afripods Overcast Castbox
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40 ans de création: entre art, résilience et pensée – l’univers du professeur Oumar Kamara

15:55 04.05.2026
Tandem
40 ans de création: entre art, résilience et pensée – l’univers du professeur Oumar Kamara
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Dans cet épisode de Tandem, ‎Oumar Kamara, plus connu sous le nom de Kamara K, directeur du Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké Kouyaté, évoque son parcours: formation en Union soviétique et fusion du réalisme socialiste avec les figures de la transition sahélienne.
Formé en Union soviétique, Kamara K incarne un pont entre cultures, savoir et générations. Son expérience en URSS a profondément influencé sa vision artistique et intellectuelle.

“En Union soviétique, j'ai appris ce qu'on appelait le réalisme socialiste. Les peintres étaient des peintres engagés. Ils soutenaient la cause de la révolution. La cause des proletaires, des ouvriers, de tous ceux qui étaient dans ce qu'on appelait la production. Et ils peignaient les personnalités historiques. Ça, c'était le réalisme socialiste. [...] la fin de mon exposition ici porte sur des acteurs de la transition. Je veux peindre aussi ces personnalités historiques et on va appeler cela le réalisme artistique des États du Sahel”, a soiligné Omar Kamara.

Il évoque sa célébrité à Leningrad dans les années 80 où il avait instauré avec d’autres le “portrait minute” sur Nevsky Prospekt — un nom évocateur pour les Russes, où il réalisait jusqu’à 10 portraits par jour et était surnommé “le Russe nègre”.
Quant au lien entre la Russie et le Mali, il le qualifie de très profond. Fier d’avoir appartenu à cette génération formée en Union soviétique, il souligne l’encadrement attentif des enseignants, qui venaient même à domicile et partageaient les trajets en métro ou trolleybus. Il décrit les Russes comme un peuple exemplaire, dont les jeunes maliens s’inspirent progressivement, malgré leur tendance à aller trop vite. Parmi leurs qualités:
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