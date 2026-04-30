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Pie Gbaguidi: "L'art africain est avant tout une expérience vitale, pas une représentation figée"
Pie Gbaguidi: "L'art africain est avant tout une expérience vitale, pas une représentation figée"
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Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit le peintre béninois Pie Gbaguidi. Il livre une réflexion profonde sur la différence... 30.04.2026, Sputnik Afrique
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L'artiste, formé en France et en Russie, explique pourquoi il refuse l'idée que le cubisme serait simplement né de l'influence des masques africains. Selon lui, cette vision réduit l'art africain à un strapontin alors qu'il incarne un rapport au monde radicalement différent, centré sur le vécu et la nécessité intérieure.► Retrouvez tous les épisodes du podcast Identités Africaines.
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Pie Gbaguidi: "L'art africain est avant tout une expérience vitale, pas une représentation figée"
Dans l'émission Identités Africaines, Maxime Mardoukhaev reçoit le peintre béninois Pie Gbaguidi. Il livre une réflexion profonde sur la différence fondamentale entre l'art occidental, héritier de la Renaissance, et l'art africain, qu'il définit comme une expérience du souffle et de la vie.
L'artiste, formé en France et en Russie, explique pourquoi il refuse l'idée que le cubisme serait simplement né de l'influence des masques africains. Selon lui, cette vision réduit l'art africain à un strapontin alors qu'il incarne un rapport au monde radicalement différent, centré sur le vécu et la nécessité intérieure.
"Le masque n'existe que s'il est dansé. En mouvement, en vie. Tandis que Picasso, grand héritier de la tradition européenne, même si le cubisme apparaît comme une rupture stylistique, c'est une continuité en fait: c'est la continuité de l'art qui émerge à la Renaissance et qui voit le monde à travers une fenêtre, où tout devient visuel. […] Tandis que l'art africain est une manifestation de la vie du souffle. D'ailleurs, le jazz est une expérience vitale, ce n'est pas une musique de décor ou une musique esthétique, mais avant tout une expérience de vie totale", explique le peintre.
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