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La situation autour de l'Iran au centre d'un entretien téléphonique Poutine-Trump

La situation autour de l'Iran au centre d'un entretien téléphonique Poutine-Trump

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"Les deux Présidents ont focalisé leur attention sur la situation autour de l'Iran et dans le golfe Persique", a précisé Iouri Ouchakov, conseiller du... 29.04.2026, Sputnik Afrique

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"Les deux Présidents ont focalisé leur attention sur la situation autour de l'Iran et dans le golfe Persique", a précisé Iouri Ouchakov, conseiller du Président russe.Autres points clés:IranUkraineTentative d'assassinat de TrumpL'échange a eu lieu à l'initiative de la Russie, il a été "franc et constructif", selon M.Ouchakov.

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