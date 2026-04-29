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La situation autour de l'Iran au centre d'un entretien téléphonique Poutine-Trump
La situation autour de l'Iran au centre d'un entretien téléphonique Poutine-Trump
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"Les deux Présidents ont focalisé leur attention sur la situation autour de l'Iran et dans le golfe Persique", a précisé Iouri Ouchakov, conseiller du... 29.04.2026, Sputnik Afrique
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"Les deux Présidents ont focalisé leur attention sur la situation autour de l'Iran et dans le golfe Persique", a précisé Iouri Ouchakov, conseiller du Président russe.Autres points clés:IranUkraineTentative d'assassinat de TrumpL'échange a eu lieu à l'initiative de la Russie, il a été "franc et constructif", selon M.Ouchakov.
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La situation autour de l'Iran au centre d'un entretien téléphonique Poutine-Trump

19:35 29.04.2026 (Mis à jour: 19:48 29.04.2026)
© telegram sputnik_afrique / Accéder à la base multimédiaPoutine a transmis à Trump des propositions pour résoudre la crise iranienne — Kremlin
Poutine a transmis à Trump des propositions pour résoudre la crise iranienne — Kremlin - Sputnik Afrique, 1920, 29.04.2026
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"Les deux Présidents ont focalisé leur attention sur la situation autour de l'Iran et dans le golfe Persique", a précisé Iouri Ouchakov, conseiller du Président russe.
Autres points clés:

Iran

️La Russie poursuivra ses contacts avec l'Iran, les pays du Golfe, Israël et les États-Unis
Le Président Trump a exposé sa vision de la situation au Moyen-Orient à Vladimir Poutine
Vladimir Poutine a salué la décision de Trump de prolonger le cessez-le-feu avec l'Iran
Moscou considère qu'une opération terrestre américaine contre l'Iran est dangereuse.

Ukraine

Poutine est prêt à déclarer un cessez-le-feu à l'occasion du Jour de la Victoire (9 mai)
Le Président russe a déclaré à Donald Trump que Kiev recourait à des méthodes terroristes
️Les deux chefs d'État ont exprimé des positions similaires sur les actions de Kiev qui cherche à faire traîner en longueur le conflit.

Tentative d'assassinat de Trump

M.Poutine a condamné la nouvelle tentative d'assassinat de Trump et a exprimé son soutien au Président américain.
L'échange a eu lieu à l'initiative de la Russie, il a été "franc et constructif", selon M.Ouchakov.
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