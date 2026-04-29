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Kinshasa accueille à nouveau le roadshow du Concours international Andreï Stenine

Kinshasa accueille à nouveau le roadshow du Concours international Andreï Stenine

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Les œuvres des lauréats du Concours Andreï Sténine sont exposées pour la sixième fois dans la capitale de la République démocratique du Congo. Le tour... 29.04.2026, Sputnik Afrique

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L'exposition réunit 55 clichés saisissants, œuvres uniques et séries, signés par de jeunes photoreporters venus de 15 pays. Elle explore les aspects les plus difficiles de l'existence : la lutte pour la survie, le labeur quotidien austère, les triomphes et les échecs du sport, la douleur de la perte et les mutations irréversibles, ainsi que d'autres histoires humaines poignantes.L'ambassadeur de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tikhazé, a déclaré: "Le Concours international de photojournalisme Andreï Stenine, qui réunit de jeunes photographes talentueux du monde entier, perpétue la tradition d'expositions itinérantes des œuvres de ses lauréats, tant en Russie qu'à l'étranger. Je me réjouis sincèrement que l'exposition de photographies saisissantes et remarquables, réalisées par des professionnels venus des quatre coins de la planète, se tienne pour la sixième année consécutive dans la capitale de la République démocratique du Congo, et j'espère que l'année prochaine, nous verrons de jeunes photoreporters congolais figurer parmi les lauréats".Fidèle à la tradition, l'appel à candidatures pour le Concours 2026 sera lancé le 22 décembre, jour anniversaire d'Andreï Sténine, en russe et en anglais.À propos du ConcoursLe Concours international de photojournalisme Andreï Sténine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission russe pour l'UNESCO, vise à soutenir les jeunes photographes et à sensibiliser le public aux enjeux du photojournalisme contemporain.Il offer une tribune aux talents émergents, sensibles, audacieux et ouverts au monde, qui attirent notre attention sur les êtres et les événements qui nous entourent.

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