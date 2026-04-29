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Face aux idées préconçues sur la Russie, l'artiste Rousson El Papacito veut faire éclater la vérité

Face aux idées préconçues sur la Russie, l'artiste Rousson El Papacito veut faire éclater la vérité

Sputnik Afrique

"L'objectif de ma musique est de montrer à la jeunesse congolaise le bon côté de mon pays adoptif qui est la Russie", avance au micro de Sputnik Afrique le... 29.04.2026, Sputnik Afrique

2026-04-29T18:00+0200

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Face aux spéculations sur la Russie, l'artiste Rousson El Papasito veut faire découvrir la vérité sur son pays adoptif

Sputnik Afrique

"L'objectif de ma musique est de montrer à la jeunesse congolaise le bon côté de mon pays adoptif qui est la Russie. Parce qu'il y a trop de spéculations, il y a parfois des informations négatives qui tournent autour de la Russie, bien évidemment, et nous sommes dans ce droit de montrer le vrai côté de la Russie, leur montrer que ce qu'ils écoutent ce n'est pas ça en fait", avance au micro de Sputnik Afrique le chanteur congolais Rousson El Papasito.