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Où va l'Amérique: la fin de l'hégémonie ou le choix de l'apocalypse?

Où va l'Amérique: la fin de l'hégémonie ou le choix de l'apocalypse?

Sputnik Afrique

Le mot "piège" est de plus en plus employé aux États-Unis pour décrire la situation dans laquelle se trouve Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, à l'instigation... 28.04.2026, Sputnik Afrique

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Le mot "piège" est de plus en plus employé aux États-Unis pour décrire la situation dans laquelle se trouve Donald Trump vis-à-vis de l'Iran, à l'instigation de Benjamin Netanyahou. Mais il serait plus juste de dire que cette situation découle des liens étroits entre la construction même des intérêts américains et Israël, où une radicalisation politique s'est opérée ces 10 à 15 dernières années. Et ce piège, semble-t-il, s'est révélé fatal pour l'Amérique moderne. Washington ne peut agir comme Tel-Aviv à Gaza et au Liban: sinon, la différence entre les deux sera irrévocablement effacée – Israël ne s'élèvera pas au niveau des États-Unis, mais les États-Unis se réduiront à la taille d'Israël. Ce sont là les enjeux que l'establishment américain et ceux qui sont personnellement impliqués dans la situation iranienne, y compris les militaires, ne peuvent ignorer. Comme Israël l'admet lui-même, il est en train de "perdre l'Amérique" dans ce contexte.Se retrouvant face au Corps des gardiens de la révolution islamique (conséquence de sa volonté d'anéantir le pouvoir politique iranien), Washington est contraint de légitimer cette puissante composante du système politique iranien en entamant des négociations par procuration avec elle. De plus, cette composante, qualifiée d'organisation terroriste par les Américains, ne compte manifestement pas laisser passer l'occasion historique qui se présente à elle de mettre fin, à elle seule, non seulement à l'ordre américanocentré au Moyen-Orient, mais aussi à l'hégémonie mondiale des États-Unis, et jouit d'une influence grandissante. Qui aurait cru que le destin confierait à Téhéran le rôle du David de l'Ancien Testament dans ce duel contre le nouveau Goliath?Sur le plan technique, une situation similaire à celle de la première moitié des années 1970 se développe, lorsque Washington a abandonné l'étalon-or et exploité la crise pétrolière de 1974 pour instaurer le système du pétrodollar. Ce système fixait le prix du pétrole sur les marchés mondiaux en dollars, créant ainsi une demande artificielle pour la devise américaine. Tout au long des années 1970, les États-Unis ont traversé une grave crise économique. En fermant le détroit d'Ormuz, une mesure qualifiée à juste titre de bombe nucléaire iranienne, Téhéran a réussi à déclencher une récession mondiale aux conséquences catastrophiques pour l'économie américaine et à entraîner l'effondrement du système du pétrodollar lui-même.La Chine avait déjà commencé à acheter du pétrole aux pays arabes du Golfe en yuans, mais aujourd'hui, après la destruction de ses infrastructures énergétiques (qui pourrait être totale en cas de nouvelle confrontation militaire), elle manque de ces mêmes dollars pour la reconstruction et même pour assurer sa survie en temps de paix. Les Émirats arabes unis ont demandé une ligne de swap à la Réserve fédérale américaine; faute de quoi, ils seront contraints d'adopter le yuan, ce qui équivaudrait ni plus ni moins à un rapprochement stratégique avec Pékin, autrement dit : "Adieu, l'Amérique!" Rien de personnel! Il s'avère que tout repose sur du sable, au sens propre comme au figuré. Pourquoi tout risquer?Washington est confronté à un choix: lancer une seconde série de frappes contre l'Iran, qui le souhaite clairement et comprend que l'issue du conflit doit être définitive et donc brutale, sans aucune diplomatie ; ou, sous couvert de quelque manière que ce soit, accepter les conditions iraniennes et se retirer discrètement de la région, sans verser une quelconque compensation, et retourner auprès de l'électorat pro-Trump, tant que tout n'est pas perdu pour les Républicains grâce aux élections de mi-mandat de novembre. De toute façon, il est clair que les Iraniens seront responsables de la mise en place et de l'administration du régime d'Ormuz.Ce choix risque soit de détruire complètement le respect et la confiance envers l'Amérique, soit de les restaurer, mais à condition que celle-ci retrouve son statut de puissance mondiale de premier plan – un statut qu'elle devra constamment prouver par des succès dans son propre développement, notamment technologique, et par le refus d'exister au détriment du reste du monde. Autrement, rien ne fonctionnera, comme cela n'a pas fonctionné ces dernières décennies, lorsque les élites américaines croyaient que ce "leadership" tant vanté était un don divin éternel et qu'il était inutile de prouver leur droit à ce pouvoir. Il y a vingt ans, Brzezinski écrivait que, pour maintenir son statut dans les affaires mondiales, la politique étrangère américaine devait être guidée par quelque chose de plus grand que des intérêts nationaux étroitement définis, et que cette vision du monde futur devait être partagée par les autres pays.Seuls les Américains peuvent relever le défi du conflit actuel avec l'Iran. Tous les autres, y compris leurs alliés, ont déjà adopté une position de détachement. Ce détachement, plutôt que d'exercer une influence militaire ou autre, s'apparente à une sorte de farniente à l'italienne qui a déjà, de facto, anéanti l'Otan: c'est comme la bombe nucléaire iranienne, censée être pacifique. Rappelons-nous que c'est précisément le détachement des pays du Sud et de l'Est vis-à-vis de la politique occidentale qui a condamné les sanctions imposées à la Russie suite au conflit ukrainien.Il reste ce que l'on pourrait appeler une guerre d'anéantissement civilisationnelle (nous l'avons vécue entre 1941 et 1945, lorsque les nazis allemands agissaient au nom de "l'Europe civilisée"), c'est-à-dire en dehors du cadre du droit international, y compris du droit humanitaire. C'est à cela que se résume le manifeste en 22 points de Palantir, qui propose, entre autres, d'oublier la moralité des décisions politiques et d'agir sans pitié contre des ennemis incarnés par d'autres civilisations, en partant du principe que certaines cultures sont prospères et d'autres "malveillantes". L'Iran et la Russie figurent parmi ces ennemis. Cette apothéose du militarisme, qui met l'accent sur l'intelligence artificielle ("Qu'il se batte!" représente le comble de la déshumanisation de la guerre, une voie empruntée par les Américains avec leur " guerre contre le terrorisme ", s'appuyant sur les drones), et du totalitarisme, proclame l'objectif de créer un nouvel État corporatif de haute technologie (la " république technologique " d'Alex Karp), dirigé par les géants de la tech, dont les dirigeants prétendent tout savoir. Comme si le monde n'avait pas déjà suffisamment d'expérience de l'État corporatif sous la forme du fascisme/nazisme européen ! Et en quoi les empires coloniaux, gérés par des entreprises privées, étaient-ils différents? C'est cette même Compagnie britannique des Indes orientales qui a conduit l'Inde à la révolte des Cipayes en 1857, après quoi Londres a pris le contrôle de l'administration de la colonie.On n'est pas loin de l'utilisation d'armes nucléaires (heureusement que Trump le nie, affirmant avoir "déjà gagné"), puisque, selon Peter Thiel, fondateur de Palantir, l'Antéchrist est déjà parmi nous : l'eschatologie religieuse écartera même cette possibilité. Dans son ouvrage "L'Apocalypse de notre temps", Vassili Rozanov a écrit avec amertume sur le christianisme et le destin historique de la Russie, mais il a reconnu que dans la catastrophe de la guerre en Europe, "tout s'effondre dans le vide de l'âme, privée de son contenu originel", qui était le christianisme. Ni lui ni personne d'autre dans le monde chrétien (les nazis se sont tournés vers l'occultisme) n'a jamais envisagé d'orchestrer une apocalypse arbitrairement déclarée, c'est-à-dire de s'arroger le rôle de Dieu (d'où le conflit avec le Vatican). Ou bien est-il vrai que les élites, qui ont historiquement nourri un profond sentiment d'exception, une assurance de leur propre supériorité et une suffisance morale, et donc un droit au génocide, hérités des fanatiques protestants, n'ont plus rien à offrir ni à leur peuple ni au reste du monde?Il en va de même, comme l'écrivait l'historien militaire Michael Vlahos dans son essai "L'Amérique est une religion" (dans la revue The American Conservative), de l'histoire de l'Amérique, qui était plus qu'un État-nation moderne. Dans son messianisme, elle était proche des civilisations orientales, appelée à combler ce " vide de l'âme " à la manière de Rozanov. La modernité prend, elle ne donne pas. Juger le "primitivisme" d'autrui crée les conditions de sa déshumanisation (comme la thèse israélienne sur un prétendu "holocauste nucléaire"). En conséquence, en niant à l'Iran le droit à ce que l'Amérique a jadis été (mais perdu au terme de six décennies de guerres infructueuses), Washington se trouve fondamentalement incapable d'élaborer une stratégie pour vaincre l'Iran. Le discours actuel des élites, censément rédempteur, se résume au slogan " la paix par la force ", dont la mise en œuvre vise à renforcer la légitimité même de la puissance américaine, engagée sur la voie de la coercition et de la punition, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cette relation, selon Vlahos, représente une dynamique mutuellement destructrice.La question est de savoir si les Américains sont prêts à la transformation de leur société et de leur gouvernement proposée par les milliardaires du numérique. L'avenir nous le dira. Mais si l'Amérique s'engage sur cette voie, elle s'opposera résolument au reste du monde et deviendra un paria international. Personne ne restera indifférent à ce tournant transhumaniste des politiques autodestructrices des élites américaines. Malheureusement, la déclaration de Trump concernant son intention de "détruire la civilisation iranienne" fait écho à ces mêmes préceptes. On pourrait espérer que cette rhétorique ne découle que de la frustration face au comportement " malhonnête et inapproprié " de Téhéran, qui sape les espoirs initiaux et infondés de Washington et de Tel-Aviv. En clair, le choix qui s'offre à l'Amérique reste le même que celui formulé par les politologues indépendants du temps de Barack Obama: soit s'accrocher à une existence au sein d'un système fermé (ce qui implique un contrôle de plus en plus illusoire sur le monde), soit apprendre à vivre dans un système ouvert, en compétition avec tous les autres pays. Et il semble que l'Iran aidera les élites américaines à faire le bon choix, un choix conforme à l'esprit du temps et aux capacités réelles de l'Amérique, qui, pour la première fois dans l'histoire moderne, sont si clairement mises en évidence au Moyen-Orient et au-delà.

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