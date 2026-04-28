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Dr Bertin Koovi: “L'Onu est morte, elle ne représente plus rien, l'Afrique doit se réveiller”

Dr Bertin Koovi: “L'Onu est morte, elle ne représente plus rien, l'Afrique doit se réveiller”

Sputnik Afrique

Sur les ondes de Sputnik Afrique, l’économiste béninois et ancien conseiller présidentiel Bertin Koovi livre une analyse sans détour de l’état du système... 28.04.2026, Sputnik Afrique

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Dr Bertin Koovi: “L'Onu est morte, elle ne représente plus rien, l'Afrique doit se réveiller” Sputnik Afrique Sur les ondes de Sputnik Afrique, l’économiste béninois et ancien conseiller présidentiel Dr Bertin Koovi livre une analyse sans détour de l’état du système international. Entre tensions géopolitiques, domination du dollar et marginalisation de l’Afrique, il estime que l’ordre mondial, tel que conçu après 1945, est aujourd’hui en profond délitement.

Dans ce nouvel épisode d’Avenir Souverain, Dr Bertin Koovi, ancien conseiller à l’image du Président de Guinée équatoriale et analyste des dynamiques économiques et diplomatiques africaines, dresse un constat critique de l’évolution du système international.Selon lui, l’espoir d’un monde multipolaire, perceptible notamment au milieu des années 2010, s’est progressivement estompé. À sa place émerge un environnement international plus instable, marqué par des rapports de force assumés et une application sélective des règles.Dr Koovi remet également en question la légitimité des institutions internationales. Il pointe un Conseil de sécurité des Nations unies dont la structure reflète encore les équilibres de 1945, ainsi qu’un système économique international hérité des accords de Bretton Woods, conçu à une époque où la majorité des pays africains étaient encore sous domination coloniale.Face à ces constats, il appelle à une transformation profonde du système international. Selon lui, une simple réforme des institutions existantes serait insuffisante, compte tenu des intérêts historiques des puissances dominantes.► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Deezer – Castbox – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods – Spotify

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