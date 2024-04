https://fr.sputniknews.africa/20240425/sur-le-continent-africain-lesprit-du-multilateralisme-a-toujours-fleuri-1066235291.html

"Sur le continent africain, l'esprit du multilatéralisme a toujours fleuri"

C'est ce qu'a déclaré à Sputnik Afrique Felix Asogwa, professeur de relations internationales à l'Université d'État des sciences et technologies d'Enugu... 25.04.2024, Sputnik Afrique

Alors que l'Afrique est confrontée à de nombreux défis - développement, changement climatique, instabilité croissante, conflits interétatiques - le consensus par la diplomatie multilatérale est le seul moyen de les résoudre, a souligné l'expert.Les pays africains sont conscients de l'importance du multilatéralisme, selon lui. Aujourd’hui, l’UA et d’autres organisations régionales "fournissent une plate-forme permettant à cette diplomatie multilatérale de prospérer en Afrique".Le défi majeur pour l'Union est son manque d'indépendance, a déclaré l'universitaire. Les puissances occidentales influencent l'orientation des développements politiques et économiques en Afrique, selon lui.Dans cette optique, les BRICS sont attrayants pour les pays africains. Pour l'expert, le bloc assure un ordre politique mondial plus équilibré et "soutient l'idée même de multipolarité dans les affaires mondiales".

