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L'essentiel sur la fusillade au dîner des correspondants de la Maison-Blanche avec Donald Trump

L'essentiel sur la fusillade au dîner des correspondants de la Maison-Blanche avec Donald Trump

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Le suspect des tirs survenus lors du dîner de gala des correspondants de la Maison Blanche, organisé à l’hôtel Washington Hilton en présence du président... 26.04.2026, Sputnik Afrique

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"Il s’agit d’informations préliminaires. Nous pensons qu’il était client de l'hôtel", a indiqué Jeffery Carroll lors d’une conférence de presse, précisant qu’une chambre avait été sécurisée au sein de l’établissement et que les procédures en vigueur seraient appliquées afin d’en déterminer le contenu.Le président Trump a été évacué en urgence par les agents du secret service, chargé de sa sécurité, après le retentissement de coups de feu à l'extérieur de la salle de bal abritant l'événement.L’incident est survenu environ cinq minutes avant le début du programme du dîner, alors qu’une agitation a été observée au fond de la salle de bal, selon des médias US. Les équipes de sécurité ont immédiatement convergé vers la zone où se trouvait le président, procédant à son évacuation en urgence.Dans la foulée, le président a confirmé lors d’une conférence de presse tenue environ deux heures après les faits que le suspect avait "pris d’assaut un poste de contrôle de sécurité, armé de plusieurs armes", avant d’être "neutralisé très rapidement" par les agents du secret service, saluant leur intervention "courageuse".Donald Trump a également indiqué qu’un agent avait été touché par balle lors de l’incident, mais qu’il avait survécu grâce à son gilet pare-balles.Selon la maire de Washington, Muriel Bowser, le suspect a été transporté dans un hôpital local où il subit actuellement des examens.La procureure de la capitale fédérale, Jeanine Pirro, a, pour sa part, annoncé que l’homme serait inculpé de deux chefs d’accusation portant sur l’usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et l’agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse."Il est clair, d'après ce que nous savons jusqu'à présent, que cet individu avait l'intention de causer autant de mal et de dégâts que possible", a-t-elle ajouté.Originaire de Californie, le suspect était en possession d’un fusil à pompe, d’un pistolet et de couteaux. Les motivations de l’attaque ainsi que la cible exacte restent à ce stade indéterminées.Le reste du programme du gala a été annulé par les organisateurs, qui ont demandé aux participants de quitter les lieux, mais le président Trump a promis qu’il compte reprogrammer l'événement de concert avec les organisateurs, d'ici un mois.Le dîner des correspondants de la Maison Blanche est un gala annuel organisé à Washington par l’association des correspondants de la Maison Blanche. Il réunit journalistes, responsables politiques, célébrités et personnalités publiques.Les recettes de l’événement servent à financer des bourses d’études en journalisme ainsi que des programmes de soutien à la liberté de la presse.

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