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Le Mozambique et la Chine viennent de conclure un important accord minier
Le Mozambique et la Chine viennent de conclure un important accord minier
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Pékin et Maputo ont convenu d'explorer les vastes gisements de graphite, de lithium et de terres rares de Cabo Delgado – des minéraux essentiels à la... 26.04.2026, Sputnik Afrique
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La Chine financera des usines de traitement locales, des lignes ferroviaires et des réseaux électriques, passant ainsi de l'extraction de matières premières à la construction de véritables corridors industriels. Les géants d'État chinois détiennent déjà des participations importantes dans les projets de GNL du Mozambique, d'une valeur de 30 milliards de dollars. Pékin aide désormais Maputo à transformer les minéraux sur son propre territoire, au lieu de simplement les exporter sous forme de minerai brut. Le Mozambique est également devenu un acteur majeur de la production mondiale de gaz naturel, avec des réserves de plus de 5.000 milliards de mètres cubes dans le bassin de Rovuma, au large de la côte nord-est du pays.
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Le Mozambique et la Chine viennent de conclure un important accord minier
Pékin et Maputo ont convenu d'explorer les vastes gisements de graphite, de lithium et de terres rares de Cabo Delgado – des minéraux essentiels à la fabrication des batteries de véhicules électriques, des éoliennes et des smartphones, rapporte le SCMP.
La Chine financera des usines de traitement locales, des lignes ferroviaires et des réseaux électriques, passant ainsi de l'extraction de matières premières à la construction de véritables corridors industriels.
Les géants d'État chinois détiennent déjà des participations importantes dans les projets de GNL du Mozambique, d'une valeur de 30 milliards de dollars. Pékin aide désormais Maputo à transformer les minéraux sur son propre territoire, au lieu de simplement les exporter sous forme de minerai brut.
Le Mozambique est également devenu un acteur majeur de la production mondiale de gaz naturel, avec des réserves de plus de 5.000 milliards de mètres cubes dans le bassin de Rovuma, au large de la côte nord-est du pays.