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Il faut en finir avec la mafia des puissances occidentales dans la finance mondiale — un expert

Il faut en finir avec la mafia des puissances occidentales dans la finance mondiale — un expert

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La pratique occidentale de geler des avoirs pour faire pression s'apparente à du crime organisé, estime auprès de Sputnik l'analyste Paul Goncharoff. 26.04.2026, Sputnik Afrique

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Cependant, leur usage pour financer des guerres par procuration n'est pas viable, car les autres pays perdent confiance dans les devises concernées, souligne-t-il. Face à ce constat, les membres des BRICS et d'autres nations développent des alternatives comme BRICS Pay, donne-t-il en exemple. "Nous verrons quels mécanismes de règlement seront demandés avec le temps", conclut M. Goncharoff.

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