https://fr.sputniknews.africa/20260426/il-faut-en-finir-avec-la-mafia-des-puissances-occidentales-dans-la-finance-mondiale--un-expert-1085317267.html
Il faut en finir avec la mafia des puissances occidentales dans la finance mondiale — un expert
Il faut en finir avec la mafia des puissances occidentales dans la finance mondiale — un expert
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La pratique occidentale de geler des avoirs pour faire pression s'apparente à du crime organisé, estime auprès de Sputnik l'analyste Paul Goncharoff. 26.04.2026, Sputnik Afrique
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Cependant, leur usage pour financer des guerres par procuration n'est pas viable, car les autres pays perdent confiance dans les devises concernées, souligne-t-il. Face à ce constat, les membres des BRICS et d'autres nations développent des alternatives comme BRICS Pay, donne-t-il en exemple. "Nous verrons quels mécanismes de règlement seront demandés avec le temps", conclut M. Goncharoff.
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La pratique occidentale de geler des avoirs pour faire pression s'apparente à du crime organisé, estime auprès de Sputnik l'analyste Paul Goncharoff.
Cependant, leur usage pour financer des guerres par procuration n'est pas viable, car les autres pays perdent confiance dans les devises concernées, souligne-t-il.
Face à ce constat, les membres des BRICS et d'autres nations développent des alternatives comme BRICS Pay, donne-t-il en exemple.
"Nous verrons quels mécanismes de règlement seront demandés avec le temps", conclut M. Goncharoff.